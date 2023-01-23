Forbes'un 50 kadın listesinde 2 Türk

Ekonomi dergisi Forbes, Avrupa, Afrika ve Ortadoğu'da (EMEA) 50 yaşı geçen en başarılı kadınları bir araya getirdiği "50 over 50" listesini yayımladı.Gülden Türktan ve Gamze Cizreli, dünyaca ünlü derginin iş dünyası, siyaset, sivil toplum ve bilim gibi alanlardan seçtiği kadınlar arasında yer aldı.

G20'nin kadın odaklı sosyal yardım grubu W20 (Kadın 20)'nin kurucu başkanı olan GüldenTürktan, kadınlar ve düzenlemelerle ilgili kamu politikası konularında düzenli olarak konuşmalar yapıyor.

Gamze Cizreli, Türkiye'de 12, Dubai'de 3 şehirde 69 restoran işleten ve Suudi Arabistan, Almanya, Irak, Azerbaycan, Kazakistan ve Kuveyt'te de faaliyet gösteren BigChefs'in kurucusu. Cizreli, Kagider, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği ve Türkiye Restoran ve Eğlence Derneği'nin yönetim kurullarında yer alıyor.