Forbes'un en zengin göçmenler listesi açıklandı: Listede iki Türk var

Amerika Birleşik Devletleri'nin 250. kuruluş yılı kapsamında Forbes, ülkede yaşayan en zengin yabancı doğumlu iş insanlarını kapsayan güncel göçmen milyarderler listesini yayımladı. Rekor sayıda ismin yer aldığı sıralama, göçmen girişimcilerin ABD ekonomisindeki artan etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

2026 listesinde toplam 144 göçmen milyarder bulunurken, bu isimlerin toplam serveti 2,2 trilyon dolara ulaştı. Geçen yıl yayımlanan listede ise 125 milyarder yer almış ve toplam servetleri 1,3 trilyon dolar olarak hesaplanmıştı. Yeni veriler, hem milyarder sayısında hem de toplam servette dikkat çekici bir artış yaşandığını ortaya koydu.

Göçmenler tüm Amerikalı milyarderlerin yaklaşık yüzde 15'ini oluşturuyor. Ayrıca ülkenin milyarder servetinin dörtte birini ellerinde tutuyorlar. Dünyanın en zengin on kişisinden üçü ABD göçmeni olarak dikkat çekiyor.

Forbes listesinde zirve değişmedi

Haziran ayında kısa süreliğine dünyanın ilk trilyoneri olan Güney Afrika doğumlu Elon Musk listede bulunuyor. Google kurucu ortağı Sergey Brin ve Nvidia kurucu ortağı Jensen Huang da listede yer alıyor. Bu üç isim toplam göçmen milyarder servetinin yüzde 60'ından fazlasını oluşturuyor.

Bu yabancı doğumlu milyarderler 45 farklı ülke ve bölgeden geliyor. 2025 yılında bu sayı 42 olarak kaydedilmişti. Haiti, Filipinler, Polonya ve İspanya artık listede temsil ediliyor.

Guatemala ise hisse düşüşü nedeniyle tek göçmen milyarderini kaybetti. Duolingo kurucu ortağı Luis von Ahn milyarderler kulübünden düştü.

Listede Türk isimler dikkat çekti

Yayımlanan listede Türkiye'den gelen isimler de dikkat çekti. Eren Özmen ve Fatih Özmen Amerika'nın en zengin göçmenleri arasında yer aldı.

Chobani markasının kurucusu Hamdi Ulukaya'nın durumu ise farklılık gösterdi. Forbes ABD, 12,2 milyar dolar serveti olan Hamdi Ulukaya'yı Forbes Türkiye listesine yerleştirdi.

Hindistan üst üste ikinci kez en çok göçmen milyarder çıkaran ülke oldu. Ülke rekor kırarak 19 isme ev sahipliği yaptı. Bu rakam bir yıl önce 12 olarak kayıtlara geçmişti.

Artışın arkasında listeye yeni giren isimler etkili oldu. Girişim sermayedarı Hemant Taneja ve Astera Labs kurucu ortakları Sanjay Gajendra ile Jitendra Mohan listeye girdi. Palantir'in baş teknoloji sorumlusu Shyam Sankar da yeni katılımcılar arasında yer aldı.

Hindistan bu yıl birden fazla yeni milyarder çıkaran tek ülke oldu. Geçen yıl da beş yeni ismi listeye kazandırmıştı. İsrail ve Tayvan ise on birer milyarderle Hindistan'ı takip etti.

ABD'nin göçmen milyarderleri başarı hikâyelerini anlattı

Amerika'nın en zengin göçmenleri için ABD'de kalmak her zaman plan dahilinde değildi. Astera Labs kurucu ortaklarından Jitendra Mohan bu durumu değerlendirdi.

Mohan, "Hindistan'da lisans eğitimimi tamamladım ve buraya yüksek lisans yapmak için geldim. Planım aslında ABD'ye gelip eğitimimi tamamlamak, belki beş yıl çalışıp sonra dönmekti. Son kısmı hariç her şey planlandığı gibi gitti. Yani 32 yıldır buradayım." ifadesini kullandı.

Aksi yöndeki söylemlere rağmen milyarderler kendi şirketlerini kurma potansiyellerine inanıyor. Onlara göre Amerikan rüyasının peşinden gitme inancı her zamankinden daha güçlü bir seviyede bulunuyor.

Mohan'ın Astera Labs'taki kurucu ortağı Gajendra kendi deneyimini paylaştı. Gajendra, "ABD'ye büyük hayallerle gelme yolculuğuydu. Benim için mesele her zaman kendi şirketimi kurmaktı." dedi.

Vibe coding girişimi Replit'in Ürdün doğumlu kurucu ortağı Amjad Masad da konuya değindi. Masad, "Amerika hala pek çok fırsat sunuyor. Burası en dinamik pazarlardan ve yenilikçi yerlerden biri." değerlendirmesini yaptı.

Sıralamadaki net servetler 8 Temmuz itibarıyla hesaplandı. Ülke dışında yaşayan yabancı doğumlu ABD vatandaşları bu listenin dışında tutuldu.