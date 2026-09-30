Ford CEO’su Farley: Avrupa Çinli otomobil üreticilerine karşı geç kaldı

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Ford CEO’su Jim Farley, Avrupa’nın Çinli otomobil üreticilerinin bölgedeki yükselişini sınırlamak için artık geç kaldığını, ancak ABD’nin kararlarını daha dikkatli değerlendirmek için hâlâ zamanı bulunduğunu söyledi.

Detroit’te düzenlenen Automotive News Congress’te konuşan Farley, ABD’li politika yapıcıların Çinli otomobil üreticilerinin Amerikan pazarına girişine ilişkin karar verirken Avrupa’nın deneyimlerinden ders çıkarması gerektiğini belirtti.

Çinli markaların Avrupa’daki payı yüzde 12’ye çıktı

GlobalData verilerine göre, Çinli otomobil markalarının küresel pazar payı 2020-2025 döneminde yaklaşık yüzde 70 arttı.

Dataforce verileri ise Çinli üreticilerin Avrupa’daki pazar payının 2020’de yok denecek kadar düşük bir seviyeden ağustos ayında yüzde 12’ye yükseldiğini gösterdi.

Farley, Avrupa’da bu konuda zamanında gerekli değerlendirmelerin yapılmadığını savunarak, “Şimdi bununla uğraşmak zorundalar ve artık çok geç” dedi.

Ford, Avrupa’da Çinli üreticilerle rekabet ederken bazı Çinli şirketlerle teknoloji ve üretim alanlarında ortaklıklar da kuruyor.

Ford ve Geely temmuz ayında, Geely’nin yeni bir üretim ortak girişimi kapsamında gelecek yılın başına kadar Ford’un İspanya’daki fabrikasında elektrikli araç üretmeyi planladığını açıklamıştı.

Farley, Ford’un fikri mülkiyet sahibi olmadığı alanlarda Çinli şirketlerle ortaklık kuracağını ve özellikle Avrupa ile Güneydoğu Asya’da sermayeyi daha verimli kullanmayı hedeflediğini söyledi.

Ford aynı zamanda Çinli üreticilerle rekabet etmeyi de planlıyor. Farley, şirketin gelecek yıl bir pickup modeliyle birlikte “evrensel elektrikli araç” platformunu piyasaya sürmeye hazırlandığını belirtti.

Trump yönetiminden Ford’a Çin uyarısı

Trump yönetimi bu ayın başında Ford’a gönderdiği mektupta, şirketin Çinli firmalarla bağlantılarından “derin endişe” duyduğunu bildirmiş ve stratejik yönelimini sorgulamıştı.

Ford ise ABD’de en fazla üretim yapan otomobil şirketi olduğunu ve ülkede diğer otomobil üreticilerinden daha fazla saatlik ücretli çalışan istihdam ettiğini belirterek tutumunu savunmuştu.

Başkan Donald Trump da bu ay, Çinli otomobil üreticilerinin araçlarını ABD’de üretmeleri halinde Amerikan pazarına girmelerine izin verilmesine açık olabileceğini söylemişti.

ABD Kongresi’nde ise Çinli otomobil markalarının ülke pazarına girişini kısıtlayabilecek veya kalıcı olarak yasaklayabilecek yasa tasarıları bulunuyor.