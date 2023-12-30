Ford Otosan Lideri Özyurt: Piyasa dengeleme sürecine girdi

Ford Otosan Lideri Güven Özyurt, gelecek yıla ilişkin öngörülerini anlattı. Gerek iç pazarda gerekse ihracatta önceki yıla göre büyümenin gerçekleştiği bir yılın tamamlanmak üzere olduğunu belirten Özyurt, "Özellikle iç pazar, şu ana kadar kaydedilen en yüksek seviyeyi yakalayacağını kasım sonu itibarıyla 1 milyon eşiğini aşarak gösterdi. Ocak-Kasım 2023 döneminde otomobil ve hafif ticari araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60,8 artarak kritik eşik olarak görülen 1 milyon barajını aştı, 1 milyon 73 bin 982 adede ulaştı." dedi.

Özyurt, "Satışlardaki artışın başlıca nedenlerine bakıldığında, talep birikiminin, kur etkisi ve küresel maliyet artışları nedeniyle alımını erkene çeken tüketicilerin, otomobilin bir yatırım aracı olarak değerlendirilmesinin etkili olduğu söylenebilir. Veriler aynı zamanda otomotiv endüstrisinin küresel pazarda güçlü bir varlık sergilediğini gösteriyor. Yılın 10 ayında toplam otomotiv ihracatı, bir önceki yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 7 artarak 832 bin 80 adet oldu. Otomobil ihracatı ise aynı dönemde yüzde 21 artarak 540 bin 304 adet düzeyinde gerçekleşti." diye konuştu.

"Kampanyalar, satışların belli oranlarda tutulmasına yardımcı oldu"

2023 yılında çip krizi, ham madde bulunurluğu ve tedarik zincirinde yaşanan aksamanın yarattığı stok sorunu gibi eş zamanlı pek çok zorlu etkinin öngörülen şekilde yıl ortasından itibaren büyük oranda geride kaldığını dile getiren Özyurt, şöyle devam etti: "Üreticilerin ve tedarikçilerin çip tedarikindeki herhangi bir aksamaya uyum sağlayarak üretim adetlerini artırabildiğini görüyoruz. Nitekim 2024 yılı başından itibaren çip krizinin tamamen sona ermesi bekleniyor. Öte yandan, otomotiv piyasasında spekülatif fiyat oluşumları, stokçuluk ve sıfır taşıta erişim gibi sıkıntılar yaşandı ancak adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısını yeniden tesis etmek amacıyla '6 ay ve 6 bin kilometre' düzenlemesinde olduğu gibi yoğun çalışmalar yürütüldü. Böylece piyasa da dengelenme sürecine girdi. Araç arzının dengeli, kademeli ve istikrarlı bir şekilde artmasıyla, araç bulunabilirlik sorunu hafifledi. Biriken talep ve uygulanan kampanyaların, satışların belli oranlarda tutulmasına yardımcı olduğunu görüyoruz."

"Yeniköy Fabrikası yatırımımızı devreye almaya başladık"

Ford Otosan olarak 2023 yılının kendileri için öneminin büyük olduğunu söyleyen Özyurt, "2021 yılında duyurduğumuz 2 milyar avro tutarındaki Türkiye'nin en büyük otomotiv yatırımının bir parçası olan, operasyonel mükemmellik, akıllı fabrika uygulamaları, verimlilik ve sürdürülebilirlik alanında yeni kriterler belirleyecek Yeniköy Fabrikası yatırımımızı söz verdiğimiz üzere devreye almaya başladık. Bu kapsamda sınıfında iç pazarda lider, Ford içinde sınıfının en mükemmel kalitesine sahip Courier modelimizin 2014'ten bu yana Yeniköy Fabrikası'nda devam etmekte olan üretimi temmuz sonu itibarıyla tamamlanarak Romanya Craiova Fabrika'mıza taşındı." dedi.

2012 yılında Gölcük'te üretimine başladıkları ve sınıfında Ford'u Avrupa'da lider konumuna getiren Transit Custom modelinin üretimini ekim ortasında sonlandırdıklarını dile getiren Özyurt, "Böylece kapasitesi 100 bin adetten 405 bin adede çıkacak olan Yeniköy Fabrikası'nda Avrupa'nın en çok satan vanı olan Transit Custom'ın yeni nesil versiyonunun üretimine eylül ayından itibaren kademeli olarak başlanmış oldu. Yeni nesil Ford Transit Custom, sektörümüzün en prestijli ödüllerinden '2024 Uluslararası Yılın Ticari Aracı' ödülü elde ederek, Ford Otosan mühendisliğini en yüksek standarda taşıyarak bizi gururlandırdı." ifadesini kullandı.

Bunun yanı sıra tasarımından üretimine kadar her aşamasında Ford Otosan imzasını taşıyan yeni nesil Courier'in, yeni yüzü ve teknolojik özellikleriyle Craiova Fabrikası'nda 3. çeyrekten itibaren seri üretimine başlandığını belirten Özyurt, "Böylece, Ford Otosan, tedarikçilerimiz ve servis sağlayıcılarımız ile aynı anda iki farklı ülkede iki ürünü devreye almış oldu. Kamyon işimizde de global markamız Ford Trucks ile ağır ticari sektöründe ürün ve hizmetlerimizle, büyüme ve başarı grafiğimizi sürdürdüğümüz bir yılı geride bırakıyoruz." diye konuştu.

"Elektriklide ikinci el değeri gibi konularda çalışılmaya devam edilecek"

Güven Özyurt, ürün portföylerini yenilikçi ve çok yönlü araçlarla genişletmenin, müşteri deneyimini bir üst seviyeye taşımanın yanı sıra sıfır emisyonlu taşımacılık hedefiyle hidrojen çalışmalarına da hız verdiklerini ve 2024 yılında gelişmiş araçları ve gelişmiş müşteri hizmetlerini kusursuz bir şekilde harmanlayarak ağır ticari sektörü için dönüştürücü bir yolculuğu şekillendirmeyi sürdüreceklerini bildirdi.

Elektrikli araç pazarında geleneksel otomobil üreticilerinin ötesine uzanan ve teknoloji şirketleri, startuplar, batarya üreticileri gibi çok çeşitli oyuncuların dahil olduğu rekabetin artmasının doğal olarak inovasyonu beslediğini ifade eden Özyurt, "Bu da menzil ve şarj sürelerini her geçen gün bir adım öteye taşıyor. Araçların geldiği menzil düzeyi şarj altyapısındaki düzenlemelere de yardımcı olacaktır. Ayrıca teknoloji geliştikçe ve üretim ölçeklendikçe zaman içinde maliyet düşüşleri de bekleyebiliriz. Tüketici tarafında ise menzil, şarj süresi ve şarj altyapısındaki gelişmeler geçişi hızlandırıyor. Türkiye'de de bu etki globali yakından izliyor ancak ikinci el değeri gibi konular üzerinde çalışmaya devam edilecektir." değerlendirmesinde bulundu.

"2024'te bir dizi heyecan verici aracı tanıtacağız"

Güven Özyurt, elektrifikasyon yol haritalarında vitesi bir hayli yükselttikleri bir döneme girdiklerini belirterek şunları kaydetti: "Elektrikli araçlar, küresel ve yerel araç üretiminde tarihi bir dönüşüme öncülük ediyor. Bu dönüşümü önceden okuyarak yeni döneme iyi hazırlanan bir firmayız. Biz Ford Otosan'da 2021'de elektrikli ve bağlantılı yeni nesil ticari araç projelerinin hayata geçirilmesi için açıkladığımız 2 milyar avroluk vizyoner yatırım planı çerçevesinde iki yıldır ürünlerimizle, üretim sürecimizle, sunduğumuz deneyimlerle dönüşüyoruz. Elektrifikasyon yol haritamızda vitesi bir hayli yükselttiğimiz bir döneme girdik. 2024'te bir dizi heyecan verici aracı tanıtacağız. Türkiye'nin ilk yerli ve ticari tam elektrikli aracı olan E-Transit Nisan 2022'den bu yana üretimde. Mühendislerimiz tarafından geliştirilen yeni ve tam elektrikli E-Tourneo Courier, yılın ikinci yarısından itibaren Romanya'daki Craiova fabrikamızda üretilecek ve 2024 sonunda satışa sunulacak. Yine tasarımına ve mühendisliğine imza attığımız yeni nesil Transit Courier'in elektrikli versiyonu da 2024'te Craiova'da hattan inecek. Ford'un en çok satan vanı ve ikinci tamamen elektrikli ticari aracı E-Transit Custom'ın ve şarj edilebilir hibrid modelinin üretimine 2024 yılında baştan başa yeniden tasarımlanarak devreye alınmış olan sürdürülebilirlik ve dijital uygulamalar açısından yaratacağı etkiyle "geleceğin fabrikası" olarak adlandırılan Yeniköy Fabrikası'nda başlıyoruz."

Craiova fabrikasını devralmalarıyla birlikte portföylerine binek araçların da dahil olduğunu söyleyen Özyurt, "Şimdi ticari araçlardaki elektrifikasyon deneyimimizi bineklere taşıyoruz. Şu anda Craiova'da üretilmekte olan Puma'nın tam elektriklisi de 2024 itibarıyla yollarda olacak. Ford'un elektrikli otomobil hamlesine öncülük eden bir diğer SUV olan, tamamen elektrikli yeni Explorer da 2024'te Türkiye'de müşterilerimizle buluşacak." ifadesini kullandı.