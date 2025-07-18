Ford Otosan üretimi durduracak! 3 fabrika KAP’a bildirildi

Ford Otosan, Gölcük, Yeniköy ve Eskişehir fabrikalarında 27 Temmuz'dan itibaren 2 haftalık bir süre için üretimi durduracak. Üretimin durdurulduğu dönemde yıllık izinleri kullanılacak ve fabrikalardaki periyodik bakımlar yapılacak.

Ford Otosan'dan KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Yıllık izin dolayısıyla Fabrikalarımızda aşağıda belirtilen tarihler arasında üretime ara verilecektir. Bu dönem zarfında fabrikalarımızda periyodik bakım çalışmaları gerçekleştirilecektir."