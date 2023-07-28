Ford Otosan'dan 6,73 milyar TL net kâr
Ford Otosan ikinci çeyrekte 6,73 milyar TL net kâr etti. Geçen yıl aynı dönemde 3,70 milyar TL kâr gerçekleştirirken; perakende ve toplam satış beklentisini revize etti.
Ford Otosan, 2023 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladı. Buna göre, şirket ikinci çeyrekte 6,73 milyar TL net kâr ederken; geçen yıl aynı dönemde 3,70 milyar TL kâr gerçekleştirmişti.
Ford Otosan, ikinci çeyrekte 3,55 milyar TL gelir elde ederken; geçen yıl aynı dönemde 32,85 milyar TL gelir sağlamıştı.
Şirket, 2023 perakende satış beklentisi 110 bin - 120 bin adet olarak yukarı revize etti. Ayrıca, toplam satış adedi beklentisini de 660 bin - 690 bine çekti. Ford Otosan 2023 yatırım beklentisini 1 milyar - 1,05 milyar Euro'da sabit tuttu.