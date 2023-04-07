"Forex yatırımı" vaadi vurgun yapan şirketlere MASAK engeli

MASAK tarafından yürütülen araştırmalarda, dolandırıcıların, vatandaşları sözde yatırım yapmaya yönlendirerek paralarını aldıkları ve paraları yurt dışına kaçırdıkları anlaşıldı. Dolandırıcıların, mağdurlara genellikle "forex işlemleri" yaptırmak amacıyla telefon üzerinden ulaştıkları, yatırım yapmaları durumunda paralarının katlanacağını ifade ederek sisteme çektikleri tespit edildi.

Bu kişilerin, sözde "forex işlemleri" yapanları başlangıçta belli oranlarda para kazandırarak sistemin içine çektikleri, kazandıkları paraları almak isteyenleri ise ilave ücret talebiyle kandırdıkları, bu tutarları da aldıktan sonra vatandaşlara para vermedikleri ve telefonlarına çıkmadıkları anlaşıldı.

Hem döviz işlemleri hem de kripto varlıklar üzerinden türev işlemleri yapmayı vadeden dolandırıcılık organizasyonunun, vatandaşlara kendileri tarafından kurulan "çağrı merkezleri" aracılığıyla ulaştıkları, buralarda onlarca kişiyi sözde "yatırım danışmanı" olarak çalıştırdıkları tespit edildi.

Büyük yatırım kuruluşlarına benzer şirket isimlerini seçtiler

MASAK'ın araştırmalarında, dolandırıcılığın büyük bir organizasyon çerçevesinde gerçekleştirildiği ortaya çıkarıldı. Dolandırıcıların mağdurlara güven vermek amacıyla yüzlerce şirket kurdukları, bu şirketlerin unvanlarını ise mağdurları inandıracak şekilde ve genellikle büyük yatırım kuruluşlarının isimlerine benzer şekilde seçtikleri görüldü.

Organizasyonun, dolandırıcılık suretiyle elde ettiği paraları ise şirketler arasında dolaştırdığı, sonrasında kripto varlık olarak yurt dışına çıkararak akladığı tespit edildi.

Kopyalanmış internet hesaplarıyla "oltalama"

MASAK, organizasyonun kullandığı tek yöntemin "forex dolandırıcılığı" olmadığını belirledi. Kurdukları şirketler üzerinden kredi ve banka kartı bilgilerini "oltalama" yöntemleriyle çaldıkları ve bu suretle de vatandaşları dolandırdıkları anlaşıldı.

Vatandaşların internet harcamalarında kullandıkları siteleri kopyalayarak Google aramalarında ön plana çıkaran dolandırıcılar, mağdurları "vergi ödemesi, kontör yüklemesi, HGS yüklemesi, alışveriş sitesi" şeklinde kandırarak kart bilgilerini aldı. Bu bilgilerle vatandaşların kredi kartlarından 1000-2000 lira tutarında çekimler yapıldığı görüldü.

Benzer şekilde sosyal medyada "oltalama" saldırılarıyla vatandaşların kart bilgilerini elde ettikleri ve şirketleri üzerine açtıkları poslar aracılığıyla bunları nakde çevirdikleri ve bu tutarları da kripto varlıklara çevirerek yurt dışına çıkardıkları ve akladıkları tespit edildi. Dolandırıcıların kredi kartlarından düşük tutarlı çekim yaparak vatandaşların şikayet etme ihtimallerini azalttıkları ve bu sayede işlemlerine devam etmeyi amaçladıkları anlaşıldı.

Yapılan çalışmalarda vatandaşların, "forex yatırımı" vaadi ve "oltalama" saldırılarıyla yaklaşık 1 milyar dolar (19 milyar lira) tutarında dolandırılmış olabileceği değerlendirildi.

MASAK tarafından yürütülen çalışmalarda tespit edilen ve dolandırıcıların suç gelirlerini aklaması amacıyla kurulan tüm şirketlerin işlemleri durduruldu.

"Web sitelerinin adresleri kontrol edilmeli"

MASAK, vatandaşları, Türkiye'de yasal yetkisi olmaksızın "Forex işlemleri" yapmak ve kazanç sağlamak vaadiyle kendilerinden para yatırmalarını isteyen sözde "danışman, yatırım temsilcisi" gibi kişilerin telefon aramalarına ve mesajlarına karşı uyardı.

Vatandaşlardan, internetten harcama yaparken girdikleri web sitelerinin adreslerini kontrol etmeleri, Google arama sonuçlarında reklam vermek suretiyle ön plana çıkartılan web siteleri üzerinden harcama yapmamaları istendi.