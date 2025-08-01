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Forte, AselsanNet ile 5,71 milyon dolarlık sözleşme imzaladı

Forte Bilgi İletişim, KKBS AY-2 Projesi kapsamında AselsanNet 5,71 milyon dolarlık sözleşme imzaladı.

Haber Merkezi
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Forte, AselsanNet ile 5,71 milyon dolarlık sözleşme imzaladı
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Forte Bilgi İletişim, Kara Kuvvetleri Komutanlığının Komuta Kontrol Bilgi Sistemi Altyapısı KKBS AY-2 Projesi kapsamında AselsanNet ile 5,71 milyon dolarlık sözleşme imzaladı.

KAP'a yapılan açıklamada, "Şirketimiz, Kara Kuvvetleri Komutanlığının Komuta Kontrol Bilgi Sistemi Altyapısı KKBS AY-2 Projesi kapsamında komuta kontrol yazılımlarının altyapısı için ihtiyaç olan malzemelerin tedariki, kurulumu ve yerel alan ağının çalıştırılması hususunda AselsanNet ile alt yüklenici sözleşmesi imzalamıştır. Sözleşme bedeli KDV hariç 5.706.329,95 USD'dir. (TL Karşılığı 231.595.966,10 Türk Lirası)." denildi.

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