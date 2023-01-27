Ticaret Bakanlığı, fotovoltaik hücre ve gliserol ithalatına gözetim önlemi uygulanacağını duyurdu.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ithalatta gözetim uygulanmasına ilişkin iki ayrı tebliğden ilkine göre, güneş enerjisinden elektrik üretiminde kullanılan ve ışık enerjisini doğrudan elektriğe dönüştüren "Bir modül halinde birleştirilmemiş veya panolarda düzenlenmemiş fotovoltaik hücreler" ithalatının 60 dolar/kg altında birim gümrük kıymetini haiz olanları gözetim belgesiyle ithal edilebilecek.

Diğer tebliğe göre, temizlik maddesi üretiminde ve gıda maddelerinin raf ömrünü uzatmak için koruyucu olarak kullanılan gliserolün 2.5 dolar/kg birim gümrük kıymetini haiz olanlarının ithalatı gözetim belgesine bağlandı.

Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvurular, Ticaret Bakanlığı internet sayfasından (www.ticaret.gov.tr) elektronik imza ile yapılabilecek. Ayrıca, e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) adresinden de başvurulabilecek.