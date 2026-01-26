Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, Ankara’ya geliyor

ANKARA (EKONOMİ)

Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgilere göre yapılacak görüşmelerde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, iki ülke arasındaki ilişkilerde yakalanan ivmenin sürdürülmesi için üst düzeyde siyasi iradenin mevcut olduğunu vurgulayacak.

İkili ilişkilerin önemli bir boyutunu oluşturan ekonomik ve ticari ilişkilerin üçüncü ülkelerde gerçekleştirilecek iş birliği projeleriyle daha da geliştirilmesine yönelik desteği beyan etmesi beklenen Fidan’ın, Fransa’daki Türk toplumunun huzur ve refahının öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldığına dikkat çekeceği kaydediliyor.

Terörle mücadelede etkin işbirliğinin sürdürülmesine yönelik mesajlar vermesi beklenen Hakan Fidan’ın, AB ile ilişkilerin de AB’nin iç siyasi gündemine konu edilmeden stratejik perspektifte ele alınmasına dikkat çekeceği kaydediliyor.

Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşı, Gazze barış planı, Gazze’deki güvenlik, İsrail’in ateşkesi ihlali, Suriye’nin toprak bütünlüğü gibi konularda da Bakan Fidan’ın değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.