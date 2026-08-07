Fransa'da işsizlik 2020'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı

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Fransa'da bir önceki dönemde yüzde 8,1 olan işsizlik oranı yılın ikinci çeyreğinde yüzde 8,3'e yükseldi.

Son verilerle birlikte Fransa'da işsizlik oranı 2020'nin sonlarından bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Tam istihdam hedefi rafa kalktı

İşgücü piyasasındaki kötüleşme, ilk beş yıllık görev döneminde işsizliğin gerilediği bir döneme liderlik eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron açısından da olumsuz bir tablo ortaya koydu.

Bu dönemde sağlanan ilerlemenin ardından hükümet, Macron'un gelecek yıl sona erecek ikinci görev süresinin sonuna kadar tam istihdama ulaşmayı hedeflemişti.

Ancak Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından yaşanan enerji fiyatı şoku ve İran savaşının ekonomi üzerindeki etkileri nedeniyle bu hedef rafa kalktı.