Fransa'da kapanmayı önleyecek "özel bütçe tasarısı" onaylandı

Fransız parlamentosunun alt kanadı Ulusal Mecliste kabul edilen ancak Senatoda reddedilen bütçe tasarısında uzlaşı sağlanması için parlamenterlerden oluşan Karma Komisyon'da 19 Aralık'ta da ilerleme kaydedilmemesinin ardından hükümet, bütçe tıkanıklığını aşmak için kolları sıvadı.

Başbakan Sebastien Lecornu hükümeti, yeni mali yılda kamusal işleyişin devamını sağlayacak ve kapanmayı önleyecek özel yasa tasarısını parlamentoya sundu.

Özel yasa tasarısı, Ulusal Mecliste ve Senato'da yapılan oylamanın ardından kabul edildi.

Hükümet daha önceki müzakerelerde uzlaşı sağlanamasa da tasarının parlamentoda oylama yapılmadan geçirilmesi yetkisi veren Anayasa'nın 49 maddesinin 3. fıkrasını işletmeyeceğini dile getirmişti.

Tasarının 31 Aralık'tan önce yürürlüğe girmesi ve ocakta hükümet bütçesi üzerindeki müzakerelerin sürdürülmesi hedefleniyor.

Özel bütçe tasarısı, hükümet bütçesi onaylanana kadar devletin vergi toplama ve kamu çalışanlarının maaş ödemeleri gibi rutin mali işlemlerinin devam etmesini sağlayacak.

Fransa'da 2025 bütçesi üzerinde de uzlaşı sağlanamamış ve 18 Aralık 2024'te kapanmayı önlemek için özel bütçe tasarısı yürürlüğe konmuştu.

Fransa'da bütçe anlaşmazlıkları siyasi istikrarsızlığa yol açarken, 2025 bütçe görüşmelerinde yaşanan uzlaşmazlık nedeniyle Michel Barnier hükümeti, 2024 sonunda gensoru önergesiyle düşürülmüştü.

Barnier'nin selefi François Bayrou da 2026 bütçe tasarısı tartışmaları nedeniyle 8 Eylül'de Ulusal Meclis'te yapılan güven oylamasından çıkamamıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 9 Eylül'de Savunma Bakanı olarak görev yapan Lecornu'yu başbakan olarak atamıştı.

Fransa'da 5 Ekim'de yeni hükümeti kuran Lecornu, hükümetinde yer alan isimlere gelen tepkiler üzerine 1 gün sonra istifa etmişti. Macron, 10 Ekim'de Lecornu'yu yeniden başbakanlık görevine atamış ve Lecornu, 12 Ekim'de yeni hükümeti kurmuştu.