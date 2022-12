Fransa’dan “biyoçeşitliliği birlikte koruyalım” çağrısı

Takip Et

Kanada’da halen devam eden Biyoçeşitlilik Sözleşmesi Taraflar Toplantısı (COP15) çerçevesinde Fransa Büyükelçiliği tarafından Biyoçeşitlilik Paneli gerçekleştirildi.

EKONOMİ Gazetesi Koordinatörü Didem Eryar Ünlü’nün moderatörlüğünde gerçekleşen etkinlikte, Türkiye’nin üç kıta ve üç ayrı iklim kuşağına sahip, Avrupa’daki toplam 12 bin 500 tohumlu bitki türünün 11.7 binine, 100 bin hayvan türünün de 80 binine sahip önemli bir biyoçeşitlilik coğrafyası olduğuna vurgu yapıldı. Türkiye’nin, 2024’te Biyoçeşitlilik Taraflar Konferansı’na (COP-16) ev sahipliği yaparak iki yıllık dönem başkanlığını üstleneceğine işaret edilen etkinlikte, biyoçeşitliliğin korunmasının yaşamın devamı açısından hayati öneme sahip olması yanında, sürdürülebilir kullanım yoluyla da ekonomiye büyük katkı verdiğine işaret edildi.

Biyoçeşitlilik ortaklığı

Toplantının açılış konuşmasını yapan Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Hervé Magro, Fransa ve Kosta Rika’nın biyoçeşitlilik alanında 2021 yılında Fransa’nın güneyi ile Kosta Rika ormanlarındaki canlı çeşitliliğinin korunması için “Biyoçeşitlilik Ortaklığı” gerçekleştirdiğini açıkladı. Büyükelçi Magro, benzer işbirliklerine yönelik olarak çok sayıda ülkenin katıldığı bir birliğin oluşturulduğunu, Türkiye’nin dahil olması için çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

İklim değişikliği ve diğer çevresel sorunların bir yansıması olarak biyolojik çeşitliliği korumanın ve çeşitlilik kaybını önlemenin ülkelerin gündemde ağırlıklı yer tutması gerektiğini belirten Büyükelçi, Türkiye ile bu alanda işbirliğini geliştirmek istediklerini vurgulayarak, “Türkiye ile çeşitli alanlarda işbirliklerimiz söz konusu. Orman Genel Müdürlüğü ile 10 yılı aşan ormanların korunması, sürdürülebilir kullanıma odaklanan bir program uyguluyoruz. Bu birliktelik ile iklim değişikliğinin etkilerinin giderilmesi üzerine çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Daha geniş bir alanda işbirliğini hedefliyoruz” dedi.

UNDP Türkiye Temsilci Yardımcısı Miodrag Dragisic de hali hazırda iklim değişikliğinin etkilerinin göründüğünü ve önlem alınmaması halinde felaketin kaçınılmaz olduğunu söyleyerek, “Biyoçeşitliliğin korunması, dünyadaki hayatın korunması anlamına geliyor. Bu nedenle uluslararası iş birlikliklerini destekliyoruz.” diye konuştu.

Denizler son derece olumsuz etkileniyor

Etkinliğin panel bölümünde konuşan Türkiye Deniz Araştırmaları Vakfı Başkanı Bayram Öztürk, iklim değişikliğinin bütün ekosistem gibi denizleri de büyük oranda etkilediğini kaydetti. Öztürk, “Türkiye’nin denizleri Avrupa’nın en fazla türe sahip denizlerinden. Üstelik bu çok farklı alanlar Karadeniz, Marmara ve Akdeniz. Bunlar çeşitli kanallardan kirlilik tehdidi altında. Plastik kullanımı büyük bir sorun. Bir başka unsur iklim değişikliğinin de etkisiyle Süveyş kanallarından gelen işgalci türler. Bunlar sadece Türkiye, Doğu Akdeniz değil, Yunanistan ve İtalya’da da görülmeye başlandı. Demek ki sorun çok sayıda ülkeyi ilgilendiriyor. Uluslararası işbirliği gerekiyor” dedi.

Deniz çayırlarının Amazon havzası kadar oksijen üreten alanlar olduğunu ancak gerek iklim değişikliği, gerekse işgalci tür ve kirlilik etkisiyle ciddi tahribatlar olduğunu belirten Öztürk, buraların yok olmasının etkisinin çok büyük olduğunun altını çizdi.

Ekonomik kayıplar yılda 4-20 trilyon dolara kadar çıkabilecek

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Genel Sekreteri Konca Çalkıvik ise konuşmasında, iklim değişikliği ve biyoçeşitlilik kayıplarının her alanda etkili olduğu gibi ekonomik etkilere de sahip olduğunu vurgulayarak, “Kaynakların tüketimi çok dramatik sonuçlara yol açabilir. Kaynakların büyük bölümünü doğadan alıyoruz. Temiz su, temiz hava, gıda, ilaç, doğal kaynaklara dayalı malzemeler. Biyoçeşitlilik kaybının neden olduğu ekonomik kayıplar yılda 4-20 trilyon dolara kadar çıkabilecek. COP15’ten umutluyum, bu kez çerçeve eylem sonucuna varılabilecek gibi görünüyor ancak bunların hayata geçirilebilmesi için güçlü bir işbirliğine ihtiyaç olacak” dedi.

Akdeniz Doğa ve Kültür Birliği YOLDA Girişimi Direktörü Engin Yılmaz da, iklim değişikliği ve çevre sorunlarının yerel ölçekte büyük etkileri olduğunu belirtti. Yılmaz; kaynakların sürdürülebilir kullanımı, çevre ve biyoçeşitliliğin korunması konusunda farkındalık yaratılması için bölgesel düzeyde çalışmalara ihtiyaç bulunduğunun altını çizdi. Etkinliğin panel bölümüne Ankarada bulunan Charles de Gaulle Lisesi öğrencileri Lara Yazgan ve Kaan Can Özsoy da katıldı. Her iki öğrenci de, devlet liderlerine biyoçeşitliliğin korunması adına bir an önce kararlı bir şekilde harekete geçme çağrısı yaptı. Panelin Kapanış bölümünde ise Kosta Rika’nın Ankara Büyükelçisi Gustavo Campos Fallas yer aldı.

Türkye 2024 COP16 ev sahipliğine hazırlanıyor

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Mustafa Tuğrul Şahin, Türkiye’nin 2024’te yapılacak BM Biyoçeşitlilik Sözleşmesi Taraflar Konferansı COP16 ve iki yıllık dönem başkanlığı için hazırlıkların sürdüğünü, Koordinasyon Kurulu oluşturulduğunu hatırlattı. Şahin, “Türkiye, eşsiz konumu nedeniyle çok büyük bir bitki ve hayvan çeşitliliğine sahip. Bu durum aynı zamanda sorumluluklarımızı da artırıyor. En önemli sorunumuz, biyoçeşitliliği koruyarak, sürdürülebilir kullanımının sağlanmasına yönelik uzun vadeli programlar oluşturarak gelecek kuşakların korunmasını sağlamak. Bunun için hazırlanan stratejiler Kalkınma Programlarına entegre edilmiştir ve eylem planları uygulamaya alınmıştır” dedi.

Mustafa Tuğrul Şahin, Türkiye’deki bitki ve hayvan varlığına yönelik envanter çalışmaları ve koruma çalışmalarının sürdüğünü, sürdürülebilir kullanımına yönelik çalışmaların uzun süredir devam ettiğini kaydetti. Kanada Montreal’de 7 Aralık’ta başlayan ve 19 Aralık’ta bitecek BM Biyoçeşitlilik Konferansı COP15 toplantısı çerçevesinde, Türkiye’deki duruma yönelik bir çalışma yaptıklarını vurgulayarak, “Bu toplantıda, bir kez daha biyoçeşitlilikteki azalma sorununun aciliyetini ortaya koymak ve çok taraflı, uluslar arası işbirliğine olan ivedi ihtiyacı gündeme taşımaktır” dedi.