Fransa'nın bütçe açığı 2030'da yüzde 7'ye yaklaşabilir

Fransa'da hükümet tarafından hazırlatılan bir rapor, kamu harcamalarının hızla kontrol altına alınmaması durumunda kamu maliyesinde ciddi bozulma yaşanabileceğini ortaya koydu.

Ekonomistler Xavier Jaravel, Xavier Ragot, Jean-Luc Tavernier ve Natacha Valla tarafından hazırlanan rapora göre, düzeltici adımlar atılmaması halinde bütçe açığının 2026'da GSYH'nin yüzde 5'i seviyesinden 2030'da yaklaşık yüzde 7'ye yükselmesi bekleniyor.

Kamu borcu yüzde 130'u aşabilir

Raporda, kamu borcunun milli gelire oranının 2026'daki yüzde 118 seviyesinden 2030 sonunda yüzde 130'un üzerine çıkacağı öngörüldü.

Fransa'nın yaklaşık 3,5 trilyon Euroluk kamu borcunun, artan borçlanma maliyetleri nedeniyle daha da büyümesinden endişe edildiği belirtilirken, düşük faiz döneminde ihraç edilen tahvillerin daha yüksek faizlerle yeniden finansmanının borç servis yükünü artıracağı vurgulandı.

Buna göre yıllık faiz ödemelerinin 2026'daki 78 milyar Eurodan 2030'da 124 milyar Euroya çıkması bekleniyor.

126 milyar Euroluk mali sıkılaşma ihtiyacı

Raporda, Fransa'nın gelecek beş yıllık dönemde kamu borcunu istikrara kavuşturabilmesi için 2032'ye kadar toplam 126 milyar Euroluk bütçe sıkılaştırmasına ihtiyaç duyacağı hesaplandı.

Ekonomistler, mali önlemlerin 2027 seçimleri sonrasına ertelenmesinin daha sert düzenlemeleri zorunlu kılabileceği ve yatırımcı güvenini zayıflatabileceği uyarısında bulundu.

Raporda geniş kapsamlı harcama kesintileri yerine hedefli yapısal reformlar önerilirken, bazı sosyal yardımlar ile emekli aylıklarının enflasyona otomatik endekslenmesinin yeniden değerlendirilmesi tavsiye edildi.