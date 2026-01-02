Fransız bakanlar Grok'u savcılığa verdi

Elon Musk’a ait yapay zeka şirketi xAI tarafından geliştirilen Grok’un paylaşımlarıyla ilgili sürecin, hem adli hem de idari boyutta ele alınacağı bildirildi.

İçeriklerin yasa dışı olduğu vurgulandı

Bakanlar tarafından yapılan açıklamada, Grok’un ürettiği paylaşımların cinsel ve cinsiyetçi nitelikte olduğu ifade edildi. Bu içeriklerin Fransa yasalarına aykırı olduğu belirtilerek savcılığa resmi başvurunun yapıldığı aktarıldı.

Reuters’ta yer alan bilgilere göre Grok, cuma günü erken saatlerde yaptığı açıklamada, güvenlik önlemlerindeki eksiklikler nedeniyle X platformunda reşit olmayan kişileri asgari düzeyde giydirilmiş şekilde tasvir eden görsellerin yer aldığını kabul etti. Açıklamada, benzer içeriklerin yeniden üretilmesini engellemek amacıyla sistem üzerinde teknik iyileştirmelere gidildiği kaydedildi.

Dijital Hizmetler Yasası kapsamında inceleme

Fransız bakanlar, söz konusu içerikleri Fransa’nın medya düzenleyici kurumu Arcom’a da bildirdi. Arcom’un, Grok tarafından üretilen içeriklerin Avrupa Birliği’nin Dijital Hizmetler Yasası’na uygun olup olmadığını değerlendireceği belirtildi.

Yapılacak inceleme sonucunda, platforma yönelik olası yaptırımların gündeme gelebileceği ifade edildi.