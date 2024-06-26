Fransız bankacılık devi BNP Paribas: TL tahviller enflasyondaki düşüşün rüzgarını arkasına alacak

Fransa merkezli bankacılık devi BNP Paribas, Türkiye ekonomisine yönelik değerlendirmelerini içeren bir rapor yayımladı.

CNBC-e de yer alan habere göre Burak Başkurt, Hakan Aklar ve Okan Ertem imzası taşıyan raporda banka, Türkiye'de enflasyonun Mayıs ayında zirve yaptığını belirterek, 3. çeyrekte yıllık TÜFE'de hızlı bir yavaşlama beklediklerini ifade etti. Raporda, iç talepteki yavaşlama ve yaz aylarında TL'deki reel değerlenmenin potansiyel gecikmeli etkileri göz önüne alındığında, 4. çeyrekte enflasyon görünümünün daha da ılımlı olacağı vurgulandı.

BNP Paribas, TL'nin cazibesini koruduğunu, ancak bu pozisyonun USDTRY forwardları yerine tahvillerle ifade edilmesinin tercih edildiğini belirtti. Banka, faiz indirimlerinin 4. çeyreğe sarkma ihtimalinin, carry trade'i bir süre daha cazip kılabileceğini ve bu ortamda Hazine tahvillerin doğru bir tercih o olmaya devam ettiğini belirtti.

Faiz indirimleri hakkında banka "Piyasanın ortak beklentisi gibi bizde faiz indirimlerinin 4. çeyrekte başlayacağını tahmin ediyoruz" dedi.

Banka 2024 yılında politika faizinin yüzde 45, 2025 yılında ise yüzde 25 seviyesinde olacağını öngörüyor.

Raporda banka, yıl sonu TÜFE tahminlerini 2024 için yüzde 40, 2025 için ise yüzde 26 olarak açıkladı ve bu tahminlerin politika faiz oranlarını desteklediğini ifade etti. Bankanın dolar/TL paritesi için yıl sonu beklentisi ise 36 seviyesinde bulunuyor.

TCMB'nin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 38 seviyesinde bulunuyor.

"En büyük makro iyileşme TCMB rezervlerinde gözlemleniyor"

Raporda, yılın ilk yarısında Türkiye'nin makro göstergelerindeki en büyük iyileşmenin TCMB'nin net döviz pozisyonundaki düzelme olduğu belirtildi. Bu iyileşmede yabancı girişlerinin yanı sıra yurtiçi dolarizasyonun da etkili olduğu vurgulandı. Yerel bankaların bilanço verilerinin, 50 milyar ABD dolarına yakın bir tutarın dövizden yerel para cinsinden tasarruflara geçtiğini gösterdiği, bunun da TCMB'nin bankalarla yaptığı döviz takaslarındaki düşüşe yakın bir rakam olduğu ifade edildi.

BNP Paribas, daha fazla dolarizasyon için hala alan bulunduğunu, ancak yabancı girişlerinin ikinci yarıda daha önemli hale gelebileceğini belirtti. Bu yıl, yabancı girişlerinin büyük ölçüde carry trade çevresinde yoğunlaştığı ve bu durumun yaklaşık 16-17 milyar USD olduğunu tahmin ettikleri forwardlar yoluyla kalabalık bir uzun TL pozisyonu ile sonuçlandığı ifade edildi. Ayrıca, yabancı yatırımcıların ters repo işlemlerinde ve yerel bankaların yurtdışı şubelerindeki TCMB varlıklarındaki son dönemde görülen artışın, bu araçlar üzerinden ilave TL taşıma pozisyonları olduğunu düşündürdüğü belirtildi.