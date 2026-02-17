Fransız şirketler Türkiye'de 2027'ye kadar 5 milyar Euroluk ilave yatırım yapacak

Fransa Dış Ticaret ve Ekonomik Çekicilikten Sorumlu Delege Bakan Nicolas Forissier, Fransız şirketlerinin Türkiye'de çok yoğun ve uzun vadeli yatırım yaptığını belirterek, "2020 ile 2024 arasında Fransız şirketleri 3,6 milyar Euroluk yatırım gerçekleştirdi ve 2027'ye kadar buna 5 milyar Euroluk yatırım daha eklenecek." ifadelerini kullandı.

Türkiye-Fransa 8. Dönem Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) Toplantısı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Fransa Dış Ticaret ve Ekonomik Çekicilikten Sorumlu Delege Bakan Nicolas Forissier'in katılımıyla Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Bakan Nicolas Forissier, burada yaptığı konuşmada, toplantı vesilesiyle bir araya geldiklerini belirterek, Kovid-19 salgınının ardından Türkiye ve Fransa arasındaki ilişkileri yeniden güçlendirme imkanlarının olduğunu söyledi.

Türkiye ile Fransa arasında çok kuvvetli ilişkiler inşa ettiklerini aktaran Forissier, "Aramızdaki şahsi bağlantılar ve delegasyonlarımız arasındaki şahsi bağlantılar tabii ki bunu daha da kuvvetlendirecek." dedi.

Forissier, bugün gerçekleştirilen JETCO toplantısının ülkeler arasında gerçekten istisnai bir dinamizm ortaya koyduğunu belirterek, "Türkiye-Fransa Ekonomi ve Ticaret Ortaklık Komitesi çok önemli bir adımı temsil ediyor. Bu toplantı ülkelerimiz arasındaki karşılıklı işbirliğinde son derece önemli bir etabı temsil ediyor. Önümüzdeki sene sizleri JETCO'nun 9. Dönem Toplantısı için Fransa'da ağırlayacağız. Sizleri Fransa'da ağırlayacak olmak bizim için çok büyük bir mutluluk kaynağı." diye konuştu.

"Fransız şirketleri toplamda 400 bin istihdam sağlamaktadır"

Bakan Nicolas Forissier, iki ülke arasında ilişkilerin güçlenmesini ve somut sonuçlar almayı hedeflediklerini ifade ederek, stratejik konuları ele aldıklarını ve bu konuların iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini güçlendireceğini kaydetti.

Karşılıklı yatırımların önemine işaret eden Forissier, "2025 yılı itibarıyla iki ülke arasında 24 milyar Euroluk ticaret hacmi var. Türkiye-Fransa arasında bu bir rekor. Tabii ki sanayi ürünlerinin çok önemli bir ağırlığı var. Ticari ilişkilerimiz arasında denge var. Ekonomik işbirliğimiz kuvvetli bir şekilde büyüyor ve genişliyor." açıklamasını yaptı.

Forissier, Fransız şirketlerinin Türkiye'de çok önemli bir yere sahip olduğunu aktararak, "Kısa süre önce yapılmış bir araştırmaya göre Fransız şirketleri Türk ekonomisine çok önemli katkıda bulunuyor. Fransız şirketleri doğrudan ve dolaylı olarak 400 bin istihdam sağlamaktadır. Bu anlamda Fransız şirketlerinin Türkiye'deki istihdama katkısının olduğunu vurgulamak isteriz. Bu da Türkiye'ye ne kadar güvendiğimizi gösteriyor." diye konuştu.

Fransız şirketlerden 2 yılda 5 milyar Euroluk yatırım daha

Bakan Forissier, Fransa'nın Türkiye'deki sosyal ve ekonomik mevcudiyetinin yoğun varlığına dikkati çekerek, Fransa'nın işbirliğini daha da güçlendirmek istediğini söyledi.

Fransız şirketlerinin Türkiye'de çok yoğun ve uzun vadeli yatırım yaptığına vurgu yapan Forissier, "2020 ile 2024 arasında Fransız şirketleri 3,6 milyar Euroluk yatırım gerçekleştirdi ve 2027'ye kadar buna 5 milyar Euroluk yatırım daha eklenecek." ifadelerini kullandı.

Forissier, Fransız kamu yatırım bankası Bpifrance'ın Türkiye'de 1,8 milyarlık finansman imkanı sağladığının altını çizerek "Limak Grubu ile Bpifrance, 150 milyon Euro tutarında yeni bir proje gerçekleştirecek. Rönesans Grubu ile Bpifrance, 50 milyon Euroluk anlaşma imzalayacak. Bunlar son derece önemli adımlar. Bu Türk ve Fransız şirketler arasındaki kuvvetli bağları gösteriyor. Türk şirketlerinin Fransa'nın ekonomik deneyimine atfettiği değer de ortada." dedi.

"Türk şirketleri uluslararası düzeyde varlığını artırıyor"

Bakan Nicolas Forissier, Türk ekonomisinin kuvvetle büyümeye devam ettiğini dile getirerek, Türk şirketlerinin uluslararası düzeyde varlığını artırdığını söyledi.

Türk şirketlerinin Fransa'daki yatırımlarının daha da güçlenmesini istediklerini aktaran Forissier, "Fransa'da yatırım yapmak isteyen bütün Türk şirketlerine her tür desteği vermeye açığız. Amacımız burada işbirliğimizi daha da kuvvetlendirmek. Fransa çok cazip bir yatırım destinasyonu. Avrupa'da Fransa bir numaralı yatırım destinasyonu oldu." diye konuştu.

Fransa'nın Türk şirketlerine dünya çapında güçlenmesi için önemli bir partner olabileceğini kaydederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) etkinliğine ev sahipliği yapacak. Bu bağlamda Türkiye'yi tebrik ediyorum. Bu son derece önemli bir toplantı olacak. Türkiye'nin bu alandaki gayretlerini diğer ülkelerin de gözlemleme ve daha iyi öğrenme şansı olacak. COP31 konferansı gerçekten karşılıklı işbirliğini güçlendirmek açısından eşsiz bir fırsat."