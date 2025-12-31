FSM Köprüsü geçiş ücreti 2026! FSM Köprüsü'ne zam geldi: FSM Köprüsü ücreti ne kadar oldu?

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamayla birlikte köprü, otoyol ve tünellerin yeni ücretleri belli oldu.

FSM KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

2025 yılında 47 TL olan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü tek yön geçiş ücreti 2026 yılında 59 TL'ye çıkarıldı.

FSM KÖPRÜSÜNE NE KADAR ZAM GELDİ?

2025 yılında 47 TL olan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne 2026 yılında yaklaşık yüzde 25 zam gelmiş oldu. 2026 yılında yapılan zamla FSM Köprüsü geçiş ücreti 59 TL'ye yükseldi.

FSM KÖPRÜSÜ OTOMOBİL ÜCRETİ

2025 yılında 47,00 TL olan aks aralığı 3.20 m'den küçük iki akslı araçlar için ücret 59,00 TL oldu.

FSM KÖPRÜSÜ HAFİF TİCARİ ARAÇ ÜCRETİ

2025 yılında 60,00 TL olan aks aralığı 3.20 m ve 3.20 m.'den büyük UKOME kararı gereğince geçebilen ve geçemeyen her türlü iki akslı araçlar için ücret 75,00 TL oldu.

FSM KÖPRÜSÜ 3. SINIF ARAÇ ÜCRETİ

2025 yılında 134,00 TL olan 3 akslı her türlü araçlar için ücret 168,00 TL oldu.

FSM KÖPRÜSÜ 4. SINIF ARAÇ ÜCRETİ

2025 yılında 265,00 TL olan 4 ve 5 akslı her türlü araçlar için ücret 333,00 TL oldu.

FSM KÖPRÜSÜ 5. SINIF ARAÇ ÜCRETİ

2025 yılında 351,00 TL olan 6 ve yukarı akslı araçlar için ücret 440,00 TL oldu.

FSM KÖPRÜSÜ MOTOSİKLET ÜCRETİ

2025 yılında 20,00 TL olan motosikletler için ücret 25,00 TL oldu.