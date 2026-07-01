FSM Köprüsü geçiş ücretine zam geldi mi 2026? Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçiş ücreti ne kadar oldu

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Kamu-Özel Sektör İş Birliği (KÖİ) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprü geçiş ücretlerinde tarifelerin yeniden düzenlendiğini bildirdi.

FSM KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

1 Ocak 2026 tarihinde 59,00 TL olan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü tek yön geçiş ücretine zam yapılmayarak geçiş ücreti 59,00 TL olarak sabit kaldı.

FSM KÖPRÜSÜNE NE KADAR ZAM GELDİ?

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçiş ücretine 1 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla herhangi bir zam yapılmadı.

FSM KÖPRÜSÜ OTOMOBİL ÜCRETİ

1 Ocak 2026'da 59,00 TL olan otomobillerin (1. Sınıf araçlar) geçiş ücretine zam yapılmayarak geçiş ücreti 59,00 TL olarak sabit kaldı.

FSM KÖPRÜSÜ MİNİBÜS ÜCRETİ

1 Ocak 2026'da 75,00 TL olan minibüslerin ve hafif ticari araçların (2. Sınıf araçlar) geçiş ücretine zam yapılmayarak geçiş ücreti 75,00 TL olarak sabit kaldı.

FSM KÖPRÜSÜ YOLCU OTOBÜSÜ ÜCRETİ

1 Ocak 2026'da 168,00 TL olan yolcu otobüslerinin (3. Sınıf araçlar) geçiş ücretine zam yapılmayarak geçiş ücreti 168,00 TL olarak sabit kaldı.

FSM KÖPRÜSÜ KAMYON ÜCRETİ

1 Ocak 2026'da 333,00 TL olan kamyonların (4. Sınıf araçlar) geçiş ücretine zam yapılmayarak geçiş ücreti 333,00 TL olarak sabit kaldı.

FSM KÖPRÜSÜ TIR ÜCRETİ

1 Ocak 2026'da 440,00 TL olan tırların ve tır benzeri araçların (5. Sınıf araçlar) geçiş ücretine zam yapılmayarak geçiş ücreti 440,00 TL olarak sabit kaldı.

FSM KÖPRÜSÜ MOTOSİKLET ÜCRETİ

1 Ocak 2026'da 25,00 TL olan motosikletlerin (6. Sınıf araçlar) geçiş ücretine zam yapılmayarak geçiş ücreti 25,00 TL olarak sabit kaldı.