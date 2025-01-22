FT Başyazarı Martin Wolf: İyi yönetilirse Türkiye'nin çok ciddi bir potansiyeli var

Financial Times gazetesinin başyazarı Martin Wolf, Davos Zirvesi'nde CNBC-e Londra Temsilcisi Berfu Güven'e konuştu. Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerinde, “Sayın Mehmet Şimşek bazı ciddi hataları tersine çevirdi. Enflasyon patlamıştı, faizler düşük tutulmuştu. Nispeten daha ortodoks politika çerçevesi izliyor. Her zaman Türkiye'nin geleceği konusunda iyimserim. İyi yönetilirse çok ciddi bir potansiyeli var” diyen Wolf, Trump’ın göreve gelişi, Avrupa ekonomisinin geleceği ve yapay zekâ gelişmelerine yönelik de açıklamalar yaptı.

"Trump savaşı durduracağını duyurabilir"

Wolf'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“Gündemde Trump'ın ikinci gelişi var. Trump'ın yapmaya çalıştığı şey Davos'un zıddı gibi. Trump öngörülemez birisi, sözler veriyor tutmuyor. Daha da şaşırtıcı şeyler yapabiliyor. Savaşı durduracağını duyurabilir ama yapabilir mi bilmiyoruz. Putin savaşı durdurursa savaş durur. Ama Putin savaştığı sürece Ukraynalılar durmayacaktır.

Avrupa çok başlı, her zaman öyle olmuştur. Ticaret savaşı gibi riskler var. Avrupa Trump'a hiçbir zaman hazır olamaz. ABD de Trump'a hazır değil. Devrimsel bir dönüşümden bahsediyoruz, insanlar böyle bir şeye hazırlıklı olamaz.

"Gümrük savaşları Avrupa için acılı olur"

Gümrük savaşları Avrupa için acılı olur. Ama çok büyük bir iç pazarı var. Hayatta kalacaktır ama zor olacaktır. Güvenlik konusunda ABD önemli. Savaşı durdurmakta başarılı olursa Avrupa için güvenlik sorunu ortadan kalkar.

"Yapay zekanın etkisini yeni yeni görüyoruz"

Yapay zekanın etkilerini yeni yeni görmeye başlıyoruz. 30-40 yıl önce internet ne yapar onu bilmiyorduk. Yapay zekanın aynısının olabileceğinden şüpheleniyoruz ama şu an bilmiyoruz.

Gelişen piyasaların rekabet güçleri daha düşük, dünya değişiyor, dinamikler değişiyor. Çeşitli kaoslar var. DTÖ belki dağılacak. Ticaret ortamı bu tür ülkeler için öngörülemez olacak."