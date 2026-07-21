FT: Trump onlarca ülkeye yeni gümrük vergisi getirmeye hazırlanıyor

Financial Times'ın haberine göre, ABD'li yetkililer, cuma günü sona erecek geçici yüzde 10'luk küresel tarife uygulaması öncesinde Başkan Donald Trump'a yeni gümrük vergilerini devreye alma seçenekleri sundu.

İlk aşamada yaklaşık 60 ülkeye, zorla çalıştırma uygulamaları gerekçesiyle yüzde 10 ila yüzde 12,5 arasında değişen tarifelerin uygulanması gündemde bulunuyor.

Trump, pazartesi günü Kanada ürünlerine yüzde 50 ek gümrük vergisi açıklamış, daha önce de Brezilya'dan yapılan ithalata yüzde 25 tarife getirmişti.

Yeni hukuki dayanak hazırlanıyor

Yeni tarifelerin, ABD Yüksek Mahkemesi'nin Şubat 2026'da Trump'ın 2025'te yürürlüğe koyduğu karşılıklı tarifeleri iptal etmesinin ardından hazırlanması dikkat çekti.

ABD yönetiminin yeni vergileri, bu kez 1974 tarihli Ticaret Yasası'nın 301'inci maddesi kapsamında yürütülen zorla çalıştırma soruşturmalarına dayandırmayı planladığı belirtildi.

Böylece daha önce mahkeme tarafından geçersiz sayılan acil durum yetkilerinin kullanılmasından kaçınılması hedefleniyor.

Daha yüksek tarifeler de gündemde

Habere göre ABD yönetimi, ilerleyen dönemde daha yüksek tarifelere hukuki zemin oluşturabilecek başka ticaret soruşturmaları üzerinde de çalışıyor.

Mart ayında başlatılan aşırı üretim kapasitesi soruşturması; Avrupa Birliği, Çin, Singapur, İsviçre, Norveç, Endonezya, Malezya, Kamboçya, Tayland, Güney Kore, Vietnam, Tayvan, Bangladeş, Meksika, Japonya ve Hindistan gibi birçok ülke ve bölgeyi kapsıyor.

Öte yandan Financial Times'a göre üst düzey ABD'li yetkililer, Trump'a ara seçimler öncesinde ticaret ortaklarıyla istikrarın korunması ve daha önce imzalanan ticaret anlaşmalarına bağlı kalınması yönünde tavsiyelerde bulundu.