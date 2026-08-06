FT: Warsh eylül ayında faiz artırmaya hazır

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Financial Times'ın haberine göre Fed Başkanı Kevin Warsh, enflasyon verilerinin yüksek gelmesi ve piyasalarda borçlanma maliyetlerine ilişkin beklentilerin artması durumunda eylül ayındaki toplantıda faiz artırmaya hazır.

Habere göre Warsh, para politikasına ilişkin stratejisi hakkında bugüne kadar sınırlı açıklama yapmayı tercih ederken, sade ve doğrudan iletişim yaklaşımını sürdürmek istiyor.

Fed Başkanı'nın faiz politikasına ilişkin sınırlı yönlendirmesi, geçen haftaki Fed toplantısının ardından ABD Hazine tahvillerinde sert satışlara neden oldu.

ABD'nin 30 yıllık tahvil faizi 2007'den bu yana en yüksek seviyesine yükselirken, yatırımcılar Warsh'un enflasyonla mücadele konusunda yeterince güçlü mesaj vermediği görüşünü dile getirdi.

Özellikle İran savaşı sonrası yükselen enerji fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisine ilişkin belirsizlikler, piyasalardaki endişeleri artırdı.

Piyasalar eylül faiz artışını fiyatlıyor

Habere göre, önümüzdeki haftalarda açıklanacak enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi ve piyasa faiz beklentilerinin yükselmesi halinde Warsh eylül toplantısında faiz artırmaya hazır olacak.

CME Group verilerine göre vadeli işlem piyasaları, Fed'in eylül ayında 25 baz puanlık faiz artırımı yapma olasılığını yaklaşık yüzde 55 olarak fiyatlıyor.

Warsh'un para politikasına ilişkin daha kapsamlı mesajlarını ise bu ay düzenlenecek Kansas City Fed Jackson Hole Sempozyumunda vermesi bekleniyor.