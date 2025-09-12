FTC, yapay zeka sohbet asistanlarını mercek altına aldı

ABD Federal Ticaret Komisyonu'ndan (FTC) yapılan açıklamada, arkadaş gibi davranan yapay zeka sohbet asistanları hakkında soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Açıklamada, tüketici odaklı yapay zeka sohbet asistanları işleten 7 şirketten, bunların çocuklar ve ergenler üzerindeki olası olumsuz etkilerini nasıl ölçtükleri, test ettikleri ve izlediklerine ilişkin bilgi talep ettiği aktarıldı.

Komisyonun açıklamasında, Alphabet, Character Technologies, Instagram, Meta Platforms, OpenAI, Snap ve X.AI'nın bu şirketler arasında yer aldığı kaydedildi.

Sohbet asistanlarının insan özelliklerini, duygularını ve niyetlerini etkili bir şekilde taklit edebildiği belirtilen açıklamada, genellikle bir arkadaş gibi iletişim kuracak şekilde tasarlandığı aktarıldı.

Açıklamada, bu durumun özellikle çocuklar ve ergenler olmak üzere bazı kullanıcıların sohbet asistanlarına güvenmesini ve onlarla ilişki kurmasını teşvik edebileceği kaydedildi.