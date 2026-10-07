FTSE Russell'dan Türkiye kararı: Statü değişmedi, görüşmeler sürüyor

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FTSE Russell, Türkiye'nin fiili dolaşım verilerine ilişkin çalışmaların ise Borsa İstanbul ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile sürdüğünü bildirdi.

Türkiye'nin piyasa statüsü değişmedi

FTSE Russell, 6 Ekim'de yayımladığı yıllık ülke sınıflandırması raporunda Türkiye'nin piyasa statüsüne ilişkin değerlendirmelere de yer verdi.

Raporda, Türkiye'nin “İleri Gelişen Piyasa” statüsünde herhangi bir değişikliğe gidilmediği ve ülkenin olası sınıflandırma değişikliklerinin değerlendirildiği izleme listesine dahil edilmediği belirtildi.

Fiili dolaşım verileri için çalışmalar sürüyor

FTSE Russell, eylül ayındaki endeks değerlendirmesinde Türkiye'ye ilişkin bazı değişikliklerin ertelenmesinin ardından Borsa İstanbul ve SPK ile görüşmelerin devam ettiğini açıkladı.

Kurum, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından yayımlanan fiili dolaşımdaki hisse senedi verilerinin dayandığı ayrıntı düzeyinin geliştirilmesine yönelik imkanların değerlendirildiğini bildirdi.

Bu kapsamda Türkiye'deki fiili dolaşım verilerine ilişkin çalışmalar sürerken, ülkenin piyasa statüsünün değişmediği vurgulandı.

Türkiye izleme listesine alınmadı

FTSE Russell, yaptığı değerlendirmede Türkiye'nin mevcut statüsünü koruduğunu ve olası bir sınıflandırma değişikliği açısından İzleme Listesi'ne alınmadığını belirtti.

Bu karar, Türkiye'nin FTSE Russell endekslerindeki mevcut piyasa sınıflandırmasının şimdilik devam edeceği anlamına geliyor.

Mısır listeden çıktı, Umman eklendi

FTSE Russell'ın yıllık ülke sınıflandırması incelemesinde başka değişiklikler de yapıldı.

Mısır izleme listesinden çıkarılırken, Umman olası bir statü yükseltmesinin değerlendirilmesi amacıyla listeye eklendi.

FTSE Russell'ın bir sonraki ara değerlendirmeye ilişkin duyurusunun 6 Nisan 2027'de yayımlanması bekleniyor.