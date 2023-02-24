FTX'in kurucusuna 4 yeni suçlama

Geçtiğimiz yıl iflas başvurusunda bulunan ve şimdiye kadar toplam 12 suçlamayla karşı karşıyan kalan, FTX patronu Sam Bankman-Fried, 4 yeni suçlamayla daha karşı karşıya kaldı.

Yeni yapılan 4 suçlamaya sebep olarak ise Sam Bankman-Fried'ın yasadışı siyasi bağış ve banka dolandırıcılığı yapmak için komplo kurmasına yönelik iddialar yer alıyor.

Son suçlamalarla ilgili olarak, savcılar Bankman-Fried'i diğer iki eski FTX yöneticisiyle birlikte ABD'li politikacıları şirket lehine kanunlar geçirmeleri için etkilemek amacıyla on milyonlarca dolar bağışlamak üzere komplo kurmakla suçladı.

Savcılar, iddiaya göre bağışların bağışçılar aracılığıyla veya kurumsal fonlarla yapıldığını ve bunun Bankman-Fried'in bağış sınırlamalarından kaçmasına izin verdiğini belirtti.