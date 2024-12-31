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Fuar eşyasının ithalatı düzenlendi! Yabancı ülkeler satış yapamayacak

Ticaret Bakanlığı'nın Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Türkiye'deki uluslararası fuarlara yabancı ülke ve firmalar teşhir amacıyla katılabilecek. Ancak perakende satış yapamayacaklar.

Haber Merkezi
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Fuar eşyasının ithalatı düzenlendi! Yabancı ülkeler satış yapamayacak
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Türkiye'de düzenlenen uluslararası fuar veya sergilere yabancı ülke veya firmalar sadece teşhir amacıyla katılabilecek, perakende satış yapamayacak.

Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliğ", Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Tebliğle yurt içinde düzenlenen uluslararası fuarlara katılan yabancı firmaların fuar eşyasının ithalatı düzenlendi.

Yabancı ülkeler teşhir amacıyla fuara katılabilecek

Buna göre, ​​​​​​​Türkiye'de açılan uluslararası fuar veya sergilere yabancı ülke veya firmalar sadece teşhir amacıyla katılabilecek, perakende satış yapamayacak.

 1 Ocak'ta yürülüğe giriyor

Fuar bitiminden sonra yabancı ülke veya firmaların teşhir ettikleri malların gümrük mevzuatı çerçevesinde kesin ithalatı gerçekleştirilebilecek.

​​​​​​​Tebliğ, 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek.

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