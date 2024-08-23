Fuar organizasyonlarında dijitalleşmeyen kaybeder

Fuar organizasyonları söz konusu olduğunda dijital formlara hakim olmanın öneminden bahseden Gümüşel, “Sanal fuarlar ve hibrit etkinlikler katılımcılara daha geniş bir kitleye ulaşma fırsatı sunuyor. Bu tür etkinlikler, fiziksel fuarların getirdiği lojistik zorlukları azaltırken firmaların ürün ve hizmetlerini dijital ortamda etkili bir şekilde tanıtmalarına olanak tanıyor. Fuar organizasyonlarında dijitalleşmeyi yakalayamayan açıkça kaybeder” dedi.

Fuarların farklı sektörlerde faaliyet gösteren marka ve kurumları bir araya getirerek yeni iş bağlantıları kurulması için bir platform oluşturduğunu belirten Gümüşel, “Fuarlar markaların bilinirliğini artırmak ve hedef kitlelerine doğrudan ulaşmak için benzersiz bir fırsat sunuyor. Tabii firmaların pazar analizlerini yapma ve rekabeti takip etme olanağı da sağlıyor. Doğrudan satış ve tanıtım olanakları ile fuarlar, firma büyüme stratejilerinde kilit bir rol oynuyor. Biz de Leon M.I.C.E. olarak önemli fuarlara ev sahipliği yapıyoruz” dedi.

‘Global rekabette ayakta kalabilmek için büyük avantaj’

Markaların dünya pazarında daha etkin bir şekilde faaliyet gösterebilmeleri açısından fuarların eşsiz bir fırsat olduğunu vurgulayan Gümüşel, "Fuarlar global rekabette ayakta kalabilmek için firmalara çok yönlü avantajlar sunuyor. Katılımcılar, fuarlarda yalnızca mevcut müşterileriyle ilişkilerini güçlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda yeni müşterilere de ulaşma imkanı buluyor. Sektördeki son trendleri ve yenilikleri yakından takip ederek, iş süreçlerini güncelleyebiliyorlar. Bu süreçte firmaların fuarlarda elde ettikleri geri bildirimler, ürün ve hizmet geliştirme aşamalarında da yol gösterici oluyor" ifadelerini kullandı.

Sanal fuarlar katılımcıların daha büyük kitleye ulaşmasını sağlıyor

Gümüşel, dijitalleşmenin fuarcılık sektöründeki etkilerine de değinerek, "Günümüzde teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte fuarcılıkta da dijital çözümler önem kazandı. Sanal fuarlar ve hibrit etkinlikler, katılımcılara daha geniş bir kitleye ulaşma fırsatı sunuyor. Bu tür etkinlikler, fiziksel fuarların getirdiği lojistik zorlukları azaltırken firmaların ürün ve hizmetlerini dijital ortamda etkili bir şekilde tanıtmalarına olanak tanıyor. Leon M.I.C.E. olarak biz de bu trendi yakından takip ediyor ve dijitalleşmeyi organizasyonlarımıza entegre ediyoruz" dedi.

Son olarak Gümüşel, Leon M.I.C.E.'in gelecekteki hedeflerine dair ipuçları vererek "Önümüzdeki dönemde özellikle yenilikçi fuar konseptleri geliştirerek sektörde fark yaratmayı hedefliyoruz. Fuar katılımcılarımızın beklentilerini aşan, onların iş hedeflerine değer katan organizasyonlar gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Bu vizyon doğrultusunda, sektördeki lider konumumuzu daha da güçlendireceğiz" ifadelerini kullandı.