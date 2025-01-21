Fuat Tosyalı: Avrupa'da yeni bir stratejik satın alma için görüşüyoruz

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Avrupa'da yaklaşık 500 milyon dolarlık yeni bir stratejik satın alma için görüştüklerini belirtti.

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı Davos'ta Bloomberg HT'ye değerlendirmelerde bulundu.

“Trump'la beraber yeni bir düzen başlayacak”

Dünyada yeni bir trend başlayacağını kaydeden Tosyalı "Özellikle son yıllarda belirsizlikler başlamıştı. Dünyanın bir yanında üretim fazlaları, bir yanda tüketimler. Bir yandan küresel ısınmanın verdiği yeni akımlar. Sanki Trump'la beraber yeni bir düzen başlayacak. Kurallar yeniden yazılıyor gibi görünüyor. Biz de bunlara hazırlıklıyız ama netleşmesini bekliyoruz" dedi.

“Libya'da başlayacak yatırımlarımız var”

30 yıldır her yıl artan ivmeyle Afrika yatırımlarını artırdıklarını belirten Tosyalı "Çünkü sürdürülebilirliğin ana kuralı önce enerjiye, sonra pazara sahip olmak. Biz çelik üreticisiyiz. Afrika'nın çok fazla yer altı madeni var. Bizi ilgilendiren konu, sürdürülebilirlik. İlk önce madenden çeliğe geçiş sürecinde enerji ihtiyacı ve üretilen ürünü de en yakın coğrafyada tüketebilmek. Akdeniz çanağındaki en güçlü çelik üreticisiyiz. Bir yandan Türkiye'deki yatırımlar, diğer yandan Cezayir'de, şimdi de Libya'da başlayacak yatırımlarımız var.." ifadesini kullandı.

“Avrupa'da stratejik bir satın alma için görüşüyoruz”

Geçen sene İspanya'da stratejik satın alma yaptıklarını kaydeden Tosyalı Avrupa'da yeni bir stratejik satın alma için görüştüklerini belirtti. Tosyalı "çelikte üretim gücümüz öyle bir noktaya geldi ki artık son tüketiciye ulaştıracak yeni yatırımlar yapmamız lazım. Bu satın alma, Avrupa'da yaklaşık 500 milyon doları bulabilecek büyük bir yatırım olacak" dedi.

“Dünyanın en büyük 20 çelik üreticisi arasındayız”

Geçen seneyi 7 milyar dolar ciroyla kapattıklarını kaydeden Tosyalı "bu sene inşallah 9 milyar dolara ulaşabileceğiz. Cezayir ve Libya'da başlayan yatırımlar da adım adım devreye girecek, bunlar da ciromuza katkı sağlayacaktır." diye konuştu. Tosyalı dünyanın en büyük 20 çelik üreticisi arasında olma hedeflerine adım adım yaklaştıklarını kaydetti.

“TOGG üretimini bu sene 2 katına yükselteceğiz”

Aynı zamanda TOGG'un Yönetim Kurulu Başkanı olan Tosyalı TOGG yönetiminin başına geçtikten sonra üretimi hızla artırma kararı verdiklerini ve bu sene üretimi geçen yılın 2 katına yükselteceklerini dile getirdi.