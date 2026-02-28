Fuat Tosyalı: Togg’un yarı fiyatına çok daha ekonomik bir modelini piyasaya süreceğiz

Tosyalı Holding ve Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, İstanbul Finans Merkezi’nde Ekonomim.com tarafından gerçekleştirilen “Ekonominin Ufuk Turu ‘26” etkinliğinde konuştu. Nasıl Bir Ekonomi Medya Genel Koordinatörü Vahap Munyar’a konuşan Tosyalı, Togg’un üretim tarafında hedeflerin yakalandığını belirterek “zoru başararak” şu anda banttan çıkan tüm araçların satışının gerçekleştirildiğini ifade etti.

“Yeni model neredeyse yarı fiyata olacak”

Tosyalı, Togg’un önümüzdeki dönemde fiyat-performans odaklı bir modelle pazara gireceğini açıklarken, söz konusu aracın mevcut modellerin yaklaşık yarı fiyatına satışa sunulacağını belirtti. Tosyalı, bu adımın markanın daha geniş bir kitleye ulaşmasını ve iç pazardaki rekabet gücünü artırmasını amaçladığını dile getirdi.

Yeni modelin ardından ticari segmentte bir Togg modelinin de kısa sürede devreye alınmasının planlandığını söyledi.

Togg T10X güncel satış fiyatı 1 milyon 870 bin TL ile 3 milyon 178 bin TL arasında değişirken, T10F modelinin fiyatı da 1 milyon 886 bin TL ile 3 milyon 178 bin TL aralığında bulunuyor.

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı (@Fuat_Tosyal):



“TOGG için geçen seneyi 40 bin ile kapattık. Bu sene 60 bin adet üretim hedefimiz var. Şuan ürettiğimiz her aracımızı satıyoruz.



"Seneye yeni ve ekonomik modellerimiz devreye girecek."

“Rekabet doğal, üretim ve satış devam ediyor”

Elektrikli otomobil pazarındaki rekabetin arttığını belirten Tosyalı, Togg’un rakiplerinin bulunmasının olağan olduğunu söylerken, rekabet ortamına rağmen üretim ve satış tarafında güçlü bir tablo bulunduğunu belirtti.

Savunma ve ticari araçta kapasite artışı

Tosyalı, otomotiv ve savunma sanayiindeki üretim kapasitesine ilişkin de BMC’de ilk tank üretimine başlandığını, bu yıl planlanan üretim miktarının üzerine çıkılarak teslimat yapılacağını ve zırhlı araç üretiminde tam kapasiteyle çalışıldığını aktardı.

Otobüs üretiminde de tam kapasiteye ulaşıldığını belirten Tosyalı, bu yıl binin üzerinde ağır kamyon ve çekicinin piyasaya sunulacağını kaydetti.

“Çelik sektöründe ithalat baskısı”

Tosyalı, konuşmasında çelik sektöründeki gelişmelere de değinirken, Türk çelik sektörünün yüksek ithalat baskısıyla karşı karşıya olduğunu belirterek, geçen yıl 13 milyar dolarlık çelik ithalatı gerçekleştirildiğini ifade etti.

Son 4-5 yıldır özellikle Çin kaynaklı yoğun rekabet yaşandığını söyleyen Tosyalı, Avrupa Birliği’nin kota uygulamaları ve dampingli ürünlerin iç pazara yönelmesi nedeniyle kapasite kullanım oranlarında ciddi zorlanma görüldüğünü ve sektörün baskı altında bulunduğunu dile getirdi.