Fuat Tosyalı: Türk çelik endüstrisi büyük bir baskı altında

Çeliğin stratejik önemine dikkat çeken Tosyalı, “Çelik sektörü olmayan bir ulusun bağımsızlığından söz edilemez. Bugün ticaret savaşlarının da ana aktörü çeliktir” dedi. Türkiye’nin çelik üretiminde dünyada 7’nci sırada olduğunu hatırlatan Tosyalı, sektörün uzun süredir yoğun dış baskı altında bulunduğunu vurguladı.

Rusya ve Ukrayna’nın devlet teşvikli, dampingli ürünleriyle mücadele ettiklerini belirten Tosyalı, son 4-5 yılda tablonun değiştiğini, bu kez Çin kaynaklı büyük bir üretim baskısıyla karşı karşıya kalındığını söyledi ve süreci “istila” olarak tanımladı. Avrupa Birliği’nin de önlemler aldığını, Gümrük Birliği ve serbest ticaret anlaşmasına rağmen kota uygulamasına başladığını, geçen yıl farklı isimler altında çelik girişini engellemeye çalıştığını, ardından kotaları daha da aşağı çektiğini ifade etti.

Çin’de oluşan devasa kapasitenin küresel talepteki daralmayla sert rekabet yarattığını belirten Tosyalı, son 15-20 yılda altyapı yatırımlarıyla talebin arttığını, buna paralel kapasite oluştuğunu ancak artık bu kapasiteyi tüketecek ortam kalmadığını söyledi. “Yıkıcı rekabet artık yok edici rekabete dönüştü” diyen Tosyalı, Türk çelik endüstrisinin büyük baskı altında olduğunu dile getirdi.

Tosyalı, Türkiye’nin büyük üretim kapasitesine rağmen geçen yıl 19 milyon ton çelik ithalatı yaptığını, bunun 13 milyar dolara ulaştığını belirtti. Yeşil dönüşümün zorunluluk olduğunu vurgulayan Tosyalı, yenilenebilir enerji yatırımlarına hız verdiklerini, solar sistemler başta olmak üzere 1,5 gigavatı bulan yatırım yaptıklarını ve enerjiyi doğal kaynaklardan karşılamayı hedeflediklerini aktardı. En büyük sorunun kapasite kullanım oranlarında yaşandığını, devlet destekli yabancı ürün girişinin sektörü daha da zorladığını kaydetti.

Savunma ve ticari araç tarafında BMC’nin performansına değinen Tosyalı, şirketin tarihi görevinin milli tank üretimi olduğunu, ilk tankların üretimine başlandığını söyledi. Zırhlı ve ticari araçlarda kapasitelerin dolu olduğunu, fiyatlandırma sorunu yaşanmadığını belirten Tosyalı, otobüs siparişlerinin dolu olduğunu, yıl ortasından itibaren yeni kamyon modelinin devreye gireceğini açıkladı. “Kamyon ve çekici modelimizi yeniden üreteceğiz. Binin üzerinde kamyon ve çekiciyi piyasaya vereceğiz” dedi.

TOGG’da yarı fiyata yeni model yolda

TOGG’a ilişkin konuşan Tosyalı, projenin başlangıçta zor göründüğünü ancak üretimin başarıyla sürdüğünü söyledi. Geçen yıl 40 bin adet üretim yapıldığını, bu yıl hedefin 60 bin olduğunu belirten Tosyalı, üretilen her aracın satıldığını kaydetti. Gelecek yıl daha ekonomik modellerin devreye alınacağını açıklayan Tosyalı, “Bugünkü fiyatın yarı seviyesinde bir ekonomik model üzerinde çalışıyoruz. Ardından farklı konseptte ticari model gelecek. TOGG yola çıktı ve dört nala gidiyor” ifadelerini kullandı.