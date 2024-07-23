G20 taslak bildirgesi yayımlandı: Yumuşak iniş şansı arttı

Bu hafta Rio de Janeiro'da bir araya gelen G20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarının taslak bildirgesinde savaş ve artan çatışmalar küresel ekonomi için aşağı yönlü risk olarak belirtiltildi.

Taslak bildirgede, "Birçok zorluk devam etse de, küresel ekonomide yumuşak iniş olasılığının artması bizi cesaretlendiriyor" denildi.

Taslak bildiride, beklenenden daha hızlı enflasyonun düşmesi ve teknolojik yeniliklerin yukarı yönlü riskler arasında sayılmasıyla genel olarak dengeli kalan ekonomik görünüme yönelik risklere işaret ediyor.

Öte yandan taslakta, çatışmaların artması, ekonomik parçalanma ve faiz oranlarının daha uzun süre yüksek tutulmasında ısrar eden enflasyon gibi aşağı yönlü risklere de dikkat çekiliyor.

Taslakta, "Ekonomik aktivitenin dünyanın birçok yerinde beklenenden daha dirençli olduğu kanıtlandı, ancak toparlanma ülkeler arasında son derece dengesiz oldu ve bu da ekonomik ayrışma riskine katkıda bulundu" ifadesine yer verildi.