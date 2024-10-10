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G20 toplantısında Türkiye’yi Bakan Göktaş temsil edecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye’yi, G20 Kadının Güçlendirilmesi Çalışma Grubu Bakanlar Toplantısı’nda temsil edecek.

Haber Merkezi
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G20 toplantısında Türkiye’yi Bakan Göktaş temsil edecek
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Kadınların güçlendirilmesi konusunu merkeze alan ilk üst düzey etkinlik olan G20 Kadının Güçlendirilmesi Çalışma Grubu Bakanlar Toplantısı yarın gerçekleştirilecek.

G20'de Bakan Göktaş temsil edecek

G20 Dönem başkanlığını yürüten Brezilya’nın ev sahipliğinde yapılacak toplantıda Türkiye’yi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş temsil edecek.

Bakan Göktaş ikili görüşmeler gerçekleştirecek

G20 ülkelerinin bakanları ve uluslararası kuruluş temsilcilerinin yer alacağı toplantıda katılımcılara hitap edecek Göktaş, ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.

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