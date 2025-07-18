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G20’den küresel ekonomi için reform ve işbirliği çağrısı

G20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları, küresel ekonominin ciddi belirsizlikler ve zorluklarla karşı karşıya olduğunu vurgulayarak yapısal reformlar ve uluslararası işbirliği çağrısında bulundu.

Haber Merkezi
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G20’den küresel ekonomi için reform ve işbirliği çağrısı
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Güney Afrika dönem başkanlığında 17-18 Temmuz'da Durban kentinde düzenlenen G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'nın ardından sonuç bildirisi yayımlandı.

Küresel ekonominin karmaşık güçlükler ve önemli belirsizliklerle karşı karşıya olduğu belirtilen bildiride, devam eden savaş ve çatışmalar, ticaret ve tedarik zincirlerindeki gerilimler, yüksek borç seviyeleri ve sık sık yaşanan aşırı hava olayları bunlara örnek olarak gösterildi.

Beş sayfalık bildiride, yapısal reformların önemine dikkati çekilerek, "Yapısal reformlar, güçlü ekonomik büyümenin sağlanması, daha fazla ve daha iyi istihdam oluşturulması için önemli." ifadesine yer verildi.

Uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi ihtiyacı da vurgulanan bildiride, merkez bankalarının bağımsızlığının fiyat istikrarının sağlanması açısından hayati önem taşıdığı ifade edildi.

Bu arada G20 maliye bakanları, küresel finansal türbülansın ortasında düşük ve orta gelirli ekonomilerde artan borç baskılarını ele alma taahhüdünde de bulundu.

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