İGA CEO’su Bilgen: İstanbul Havalimanı 2026’da Avrupa lideri olacak

Hüseyin ASLIYÜCE

BBC World News’te yayımlanan Talking Business programına konuk olan İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen, havacılık sektörünün küresel ekonomi üzerindeki etkilerine ve İstanbul Havalimanı’nın büyüme sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bilgen, havacılığın yalnızca ulaşım değil; ticaret, turizm ve kargo taşımacılığıyla birlikte küresel ekonomiye yılda 4 trilyon doların üzerinde katkı sağladığının tahmin edildiğini vurguladı. Bu nedenle havalimanları üzerinden kurulan bağlantı ağlarının, ülkeler açısından stratejik bir konum durumda olduğu ifade etti.

“Son aylarda yolcu sayısında Heathrow’u geçtik”

İstanbul Havalimanı’nın Avrupa’nın en işlek havalimanı olma yolunda ilerlediğini belirten Bilgen, son dönemde önemli bir eşiğin aşıldığını söyledi. Bilgen, “Uzun süredir uçak trafiği sayılarında Avrupa’da lider konumdaydık. Yolcu sayısında ise ikinci sıradaydık. Ancak son birkaç ayda yolcu sayısında da Heathrow’u geride bıraktık. Büyük ihtimalle bu tablo 2026 yılında kalıcı hale gelecek” dedi.

Teknoloji ve kapasite artışı büyümeyi hızlandırdı

Bu başarının arkasında kapasite artışı, ileri teknolojiyle desteklenen operasyonel süreçler ve havayollarına sağlanan verimlilik olduğunu vurgulayan Bilgen, havalimanlarının havacılık sektörünü ileriye taşıyan temel aktörler haline geldiğini söyledi. İstanbul Havalimanı’nın, bu dönüşümün en somut örneklerinden biri olduğunu ifade etti.

İstanbul’un konumu küresel merkez etkisi yarattı

İstanbul’un Asya, Avrupa ve Afrika’nın kesişim noktasında yer almasının önemli bir avantaj sağladığını belirten Bilgen, bu coğrafi konumun modern havalimanı altyapısıyla birleşmesi sayesinde havayollarının İstanbul’u tercih ettiğini dile getirdi. Bu sürecin, Türk Hava Yolları’nın son on yıldaki hızlı büyümesini de desteklediğini kaydeden Bilgen, İstanbul’un artık küresel bir aktarma merkezi olarak konumlandığını söyledi.

Yolcuların yüzde 40’ı transfer yolcusu

Yolcu profiline ilişkin bilgiler de paylaşan Bilgen, İstanbul Havalimanı’nda dengeli bir yapı bulunduğunu belirtti. İstanbul’un güçlü bir iç pazara sahip olduğuna dikkat çeken Bilgen, “Aynı zamanda yolcularımızın yaklaşık yüzde 40’ı uluslararası transfer yolcusu. İstanbul Havalimanı, şehre ek bir trafik kazandırıyor” dedi.

İstanbul Havalimanı 116’dan fazla havayolunu ağırlıyor

Orta Doğu’daki rakip merkezlerle karşılaştırıldığında İstanbul’un yolcu deneyimi ve bağlantı gücüyle öne çıktığını vurgulayan Bilgen, bu unsurların son yıllardaki çift haneli büyümede etkili olduğunu açıkladı.

Türk Hava Yolları’nın havalimanındaki payının yüzde 80’in altına gerilediğini belirten Bilgen, İstanbul Havalimanı’nın tarifeli olarak 116’dan fazla havayolunu ağırladığını ifade etti. Bu sayının İstanbul’u küresel ölçekte en fazla havayoluna hizmet veren havalimanlarından biri haline getirdiğini söyledi.

Bilgen ayrıca, bagaj teslim süreleri, kayıp oranları, operasyon süreleri ve havalimanı kaynaklı gecikmeler açısından İstanbul Havalimanı’nın son yıllarda Avrupa’nın en iyi performans gösteren havalimanları arasında yer aldığını, bunun da yeni havayollarının İstanbul’u tercih etmesinde önemli rol oynadığını ifade etti.