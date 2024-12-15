Gabar’da günlük üretim 62 bin varile, Türkiye toplamı 120 bin varile ulaştı

ANKARA (EKONOMİ) – Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Adalet ve Kalkınma Partisi Batman 8. Olağan İl Kongresine katıldı.

Sözlerine Kürçe “Baş göz üstüne geldiniz. Kongremiz hayırlı olsun. Batman’ı seviyoruz.” sözleriyle başlayan Bakan Bayraktar, Batman’da terör tehdidi nedeniyle çıkarılamayan petrolün, bu tehdidin ortadan kalkmasının ardından üretilmeye başlandığını, terörün amacının kalkınmayı engellemek olduğunu vurgulayarak, “Terörün bir amacı da aynı zamanda bu ülkenin kalkınmasına engel olmak. Gabar'daki petrol 50 milyon yıldır oradaydı. Maalesef terörle uğraştığımız için terör o bölgede kol gezdiği aranamadı, aranamadığı için bulunamadı. Bugün Türkiye hamdolsun petrol üretiminde 120 bin varilin üzerinde çıkan bir ülke haline geldi” dedi.

Gabar’da günlük üretim 62 bin varil

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, daha önce sosyal medyadan Gabar’daki günlük üretimin 61 bin varil olduğunu belirtmişti. Batman’da üretim artışına işaret eden Bayraktar, günlük üretimin 70 kuyuda 62 bin varile ulaştığını kaydetti. Gabar bölgesi, böylece Türkiye’nin özel ve kamu şirketlerinin toplam günlük üretiminin yarısından fazlasını üretir hale geldi.

Bakan Bayraktar: Teröre geçit verilmeyecek

Bakan Bayraktar, Batman’da yaşayan 3 bin kişinin Gabar petrol sahalarında çalıştığını kaydederek, “İşte terör, o kardeşlerimizin işi olmasın, aşı olmasın, umudu olmasın, hayali olmasın diye bize engel olmaya çalıştı. Biz teröre karşı saflarımızı sıkı tutacağız. Bu teröre asla geçit vermeyeceğiz, bölünmüşlüğe asla düşmeyeceğiz. Ve inşallah ülkemizi çok daha ileri bir seviyeye hep birlikte getireceğiz” diye konuştu.