Galatasaray, 2025-26 sezonunun ilk 6 ayında 1.4 Milyar TL kar etti

Galatasaray Kulübü, 30 Kasım 2025 tarihi itibarıyla sona eren altı aylık hesap dönemine ait konsolide TTK 376 bilançosunu açıkladı.

Sarı-kırmızılıların hasılatının 2024-25 sezonun ilk 6 ayına göre yüzde 60 artarak 9.6 Milyar TL’ye ulaştığı bildirildi. Brüt karın 1.6 Milyar TL, net karın ise 1.4 Milyar TL olduğu aktarıldı.