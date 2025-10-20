Galatasaray Başkanı Özbek: Riva'da beklenti 11 milyar lira gelir
Galatasaray Başkanı Özbek kulübün yıllık olağan genel kurul toplantısında yaptığı konuşmada, Riva projesinden 21,5 milyar TL'lik hasılata karşılık 11 milyar TL'lik net gelir hedeflendiğini belirtti.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübün yıllık olağan genel kurul toplantısında Riva projesi konusunda değerlendirmelerde bulundu.
Özbek, Riva projesinden 21,5 milyar TL'lik hasılata karşılık 11 milyar TL'lik net gelir hedeflendiğini belirterek bu rakamın 3 yıl içinde kulübe aktarılmasının beklendiğini kaydetti. Emlak Konut'un hasılattan yüzde 5 pay alacağını kaydetti.
Özbek, "Riva'dan gelecek gelir tüm tablolarımızı etkileyecek" yorumu yaptı.