Galatasaray borçtan kurtuldu, hisseler yükseldi! Gözler Osimhen transferinde

Galatasaray'da sermaye artırımıyla başlayan finansal hareketlilik bankalara olan borçların tamamen kapatılmasıyla son buldu.

Sarı kırmızılılar faiz yükünden kurtuldu

Ziraat Bankası ve Denizbank'a olan borçlar kapatılarak faiz yükünden de kurtulan Galatasaray Sportif'e ana ortağı Galatasaray Spor Kulübü de 1 milyar 488 milyon 803 bin 257 liralık borç ödemesi yaptı. Başka bir deyişle Galatasaray Spor Kulübü, Galatasaray Sportif'e 36.8 milyon dolar (31.3 milyon euro) ödeme yaptı.

Gözler Osimhen transferinde

Napoli ile görüşmeler yapan Galatasaray, Viktor Osimhen için 75 milyon euroyu gözden çıkardığı iddia ediliyor. 40+35 milyon euro olarak ödenecek tutar için Galatasaray'ın borçluluğu azaldı ve sermaye artırımıyla kasasına para girişi yaşandı.

Sermaye artırımı şirketin kasasında

Galatasaray sermayesini 5.4 milyar liradan 13.5 milyar liraya yükseltti. 8.1 milyar liralık nakit sermaye artırımı şirketin kasasına girmiş oldu.

Böylece Galatasaray'ın borçları azalmış ve kasasında kullanabileceği sermayesi de artmış oldu.

8.1 milyar liranın dolar karşılığı yaklaşık 200 milyon, euro karşılığı da 170 milyon civarında gerçekleşti.

Hisseler yükselişte

Galatasaray'da pozitif gelişmeler yaşanırken hissesi de yükseliş sergiliyor. Galatasaray hissesi şu sıralar yüzde 6'ya yakın primle 1.38 liradan işlem görüyor. (NTV)