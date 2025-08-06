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Galatasaray'ın sermaye artırımı talebine onay çıktı

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ.'nin 13.5 milyar TL'lik sermaye artırımı talebi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandı. Galatasaray konuya ilişkin KAP'a bilgilendirme yaptı.

Haber Merkezi
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Galatasaray'ın sermaye artırımı talebine onay çıktı
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Galatasaray Spor Kulübü, 13.5 milyar TL'lik sermaye artırımı taleplerinin Sermaye Piyasaları Kurulu tarafından onaylandığını KAP'a bildirdi.

Klubün KAP'a yaptığı açıklamada "30.07.2025 tarihli KAP açıklamamıza istinaden, II-18.1 Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 12.maddesinin 2. fıkrası kapsamında 13.500.000.000.-TL tutarındaki çıkarılmış sermayemizi gösteren Şirketimiz esas sözleşmesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz Kurul tarafından 06.08.2025 tarihinde onaylanmıştır.

Şirketimiz esas sözleşmesi tadilinin, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18. maddesinin 7. fıkrası kapsamında tescil ve ilan edilmesi için Ticaret Sicil Müdürlüğüne başvuru yapılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi. 

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