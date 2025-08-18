Galvanizli sacın tonu son bir yılda 50 dolar geriledi

VEYSEL AĞDAR

Ağustos 2024’te başlayan gerileme, 2025’in ilk sekiz ayında da devam etti. Galvanizli sacın tonu son 1 yılda 50 dolar düştü. KDV dahil peşin ton fiyatlarına göre 0,35 mm galvanizli sacın tonu Ağustos 2024’te 1.010 dolar iken Ocak 2025’te 990 dolara, Ağustos 2025’te ise 960 dolara geriledi.

Ağustos 2024’te tonu 920 dolar olan 1,00 mm sacın fiyatı da önce 900 dolara ardından da 880 dolara düştü. 2,00 mm sacda da durum farklı değil 2024 yılında 890 dolar olan ton fiyatı Ocak 2025’te dan 870 dolara, 13 Ağustos 2025’te de 840 dolara düştü.

Fiyatlardaki düşüşte küresel çelik üretimindeki artış ile hammadde maliyetlerindeki gerilemenin etkili olduğunu belirten sektör temsilcileri, düşüş beklentilerinin devam ettiğini kaydettiler. ABD’nin uygulayacağı gümrük vergisi yüzünden fiyatlar üzerinde baskı yarattığını vurguladılar.

Piyasada ödeme konusunda sıkıntıların devam ettiğinin altını çizen yetkililer, iflas ve konkordato nedeniyle piyasada güven ortamının sarsıldığını 30-40 yıllık müşterilerinden dahi şüphelendiklerini ifade ettiler.

İnşaat demiri fiyatında artış var

Düşen galvanizli sac fiyatların aksine inşaat demirinde fiyat artışı yaşandı. Ağustos ayında fiyatlar temmuza kıyasla yükseldi. Kütükte ton başına 15 dolar, nervürlüde ise 300 TL artış yaşandı.

Kütükte (KDV hariç) 150 X 150 mm S235 JR kalitenin fiyatı yüzde 3.1 artarak 485 dolardan 500 dolara çıkarken, aynı ebatta B420 kalite ise yüzde 3 artarak 495 dolardan 510 dolara yükseldi. 12-32 mm kalınlığında nervürlü demir tonu 22 bin 250 TL’den 22 bin 625 TL’ye, 36-40 mm kalınlık fiyatı ise 22 bin 600 TL’den 22 bin 975 TL’ye yükseldi.