Gana Milli Günü ve iftar etkinliği Ankara’da yapıldı

Mehmet KAYA

Bolat iki ülkenin Cumhurbaşkanları düzeyinde karşılıklı ziyaretlerinin önemli bir aşama olduğunu vurgularken, Gana Büyükelçisi Abdul Nasiruddin, ülkesinin yeni bir ekonomik atılım politikası başlattığını kaydetti.



Gana Milli gününe, diplomatlar, iş insanları ve aralarında Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran’ın da bulunduğu sivil toplum örgütlerinden yoğun bir katılım oldu. Törenin açılışında konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye’nin Afrika politikasına ilişkin, “Afrika'nın sorunlarına Afrikalı çözümler ilkesi temelinde Afrika'nın ve halklarının daha müreffeh, barış içinde yaşadıkları bir kıta vizyonunu benimseyen ülkemiz, son 20 yılda Afrika ile ilişkilerinde büyük ilerlemeler kaydetmiştir” değerlendirmesinde bulundu ve sözlerini şöyle sürdürdü:“Gana Cumhurbaşkanı Sayın John Dramani Mahama'nın Ocak 2013'te ülkemize ziyaretleri ve yine Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Şubat 2026'da Gana'nın başkenti Akra'ya yaptıkları resmi ziyaretler, Türkiye-Gana ilişkilerinde önemli kilometre taşları olmuştur. Bu karşılıklı iki ziyaretle yeni ekonomik ve ticari hedefler iki ülke arasında belirlenmiş. Savunmadan tarıma, kültüre, spora, sağlığa, birçok alanda ikili işbirliğinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Sayın Cumhurbaşkanlarının karşılıklı ziyaretlerini takiben bakanlar ve iş dünyası kuruluşları düzeyinde de birlikte ortak iş ve yatırım forumları, toplantılar, fuarlar gerçekleştirilmiş, ikili işbirliği alanları genişletilmiştir.”

-Gana ekonomik ve sosyal-siyasal olarak kalkınma programı uyguluyor

Gana’nın Ankara Büyükelçisi Abdul Nasiruddin de konuşmasında, ülkesinin Afrika’ya giriş kapısı olma niteliğini ve istikrarlı yapısını öne çıkararak, kalkınma amacıyla geniş bir program başlattığını hatırlattı. Büyükelçi Abdul Nasiruddin şunları kaydetti:

“Bu yılki (Milli Gün) kutlamamızın teması da göstermektedir ki bu etkinlik yalnızca geleneksel bir kutlama değildir. Aynı zamanda ulusal yeniden yapılanmanıntemel taşlarından biridir. Bu, yalnızca ekonomik istikrara odaklanmaktan aktif ve sürdürülebilir büyüme dönemine geçişi temsil etmektedir. Bu yeniden yapılanma yalnızca geçmişteki zorluklara bir bakış değildir. Aynı zamanda geleceğimizi şekillendirecek ekonomik yenilenme ve kendi kendine yeterlilik yönünde güçlü bir kararlılıktır. Uluslararası ortaklarımıza ve küresel topluma şunu ifade etmek isterim: Bu gün, disiplinli, öngörülebilir ve Afrika kıtasının refahı için stratejik bir katalizör olmaya hazır bir Gana’nın göstergesidir.”

-Ekonomik yeniden yapılanma, yatırım yapılabilecek sektörler: “Gana Batı Afrika’ya en iyi giriş noktalarından biridir”



Gana Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama ve hükümetin bir dizi ekonomik stratejik politikayı uygulamaya aldığını, bunların; 24 Saat Ekonomi Politikası, Ekonomik Dönüşüm için Tarım Gündemi ve 10 milyar dolarlık “Big Push” altyapı girişimi başlıklarından oluştuğunu belirten Büyükelçi Abdul Nasiruddin, bu politikalarla üretimin artırılması, genç istihdamı ve yerel sanayinin teşvikinin hedeflendiğini kaydetti.

Bu politika ve hedeflerin özel sektör öncelikli ve yabancı sermayeyi koruyucu istikrarlı bir düzenleyici (mevzuat) çerçeveyle desteklendiğini belirten Büyükelçi, bu bağlamda yatırımcılara seslenerek, şunları söyledi:

“Gana’nın Afrika’nın en cazip yatırım merkezi olduğunu, lojistik avantajını, Sahra Altı Afrika’nın ilk bağımsızlığa kavuşan ülke olarak istikrarlı demokrasi geleneğine sahip olduğunu, Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi’nin sekreteryasına ev sahipliği ve bu bölgeye gümrüksüz erişimi yanında, AGOA (African Growth and Opportunity Act) kapsamında ABD ve bazı Avrupa ülkelerine gümrüksüz erişim imkanını hatırlattı. Büyükelçi, “Sanayi yatırımlarında geç kalmayın. Sayın Ticaret Bakanımızın (Ömer Bolat) huzurunda ve Cumhurbaşkanımız adına Gana’ya yatırım yapmaya davet ediyorum. Altyapı projeleri, enerji, tarım ve tarıma dayalı sanayi, madencilik başlıca yatırım yapılabilecek sektörler. Ayrıca, çoğu zaman Gana denildiğinde akla Gold Coast gelir ancak ülkemizde yüksek miktarda boksit, manganez, lityum ve demir de bulunmaktadır. Tekstil, otomotiv, ilaç, yapı malzemeleri, tüketim malları, lojistik ve liman hizmetleri yatırım için uygundur. Batı Afrika pazarına girmek için Gana en iyi giriş noktalarından biridir.”



Gana, köleliğin insanlığın en büyük suçu ilan edilmesi için BM nezdinde girişime hazırlanıyor



Gana’nın Ankara Büyükelçisi Abdul Nasiruddin, Gana Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama’nın, “Köleleştirilmiş Afrikalıların ticareti ve Afrikalıların ırksallaştırılmış köleliğinin insanlığa karşı işlenmiş en ağır suç olarak ilan edilmesi” için bir Birleşmiş Milletler Karar Tasarısına öncülük ettiğini açıkladı. Bu karar tasarısının bu ay (Mart 2026) içinde TBMM Genel Kurulu’na sunulacağını açıklayan Büyükelçi, hem Türkiye, hem de tüm diplomatik misyonlardan bu konuda destek beklediklerini belirterek, “Bu girişimin BM Genel Kurulu’na sunulması, Afrika halkına karşı işlenen tarihsel adaletsizliklerin küresel ölçekte tanınması ve telafisi için yürütülen kıtasal kampanyada tarihi bir dönüm noktası olacaktır” diye konuştu.

Ülkesinin bunun dışındaki uluslararası girişimleri de olduğunu hatırlatan Büyükelçi Nasiruddin, BM İnsan Hakları Konseyi’nin 2027-2029 dönemine yeniden seçilmek ve Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) Konseyi Bölge D için 2027–2030 dönemi yeniden adaylığına da destek beklediklerini, Afrika bölgesini temsilen ITU Radyo Düzenleme Kurulu’na da aday olduklarını kaydetti.