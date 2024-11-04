GAP’a yeni eylem planı

BESTİ KARALAR / ANKARA

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) GAP kapsamında ilk toplantısını Diyarbakır ve Şanlıurfa’da yapacak. Yeni yer altı kaynakları, mevcutlara kazandırılacak. GAP illerinde ürün çeşitliliğine yönelik yeni çalışmalar başlatılacak.

Hükümet, önümüzdeki günlerde Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Eylem Planını açıklamaya hazırlanıyor. Hükümet, geçtiğimiz aylarda sistem işledikçe kendi içeresinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar doğrultusunda GAP illerini kapsayan ilgili genel müdürlüklerin sunumlarını dinledi. Bu doğrultuda yeni ihtiyaçlar ve yeni potansiyeller, kaynaklar tespit edildi.

‘Yeni su kanalları, sulu tarım ve ürün çeşitliliği’

Hükümetin masasında yer alan projeler şöyle:

İletim, kanal baraj olabildiğince o illerin tarımsal potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak için alt yapı çalışmaları hızlandırılacak.

Birçok projenin dışında mevcut kanalların baraj sistemlerinin devamında başka alanlar su kapasitesi ile desteklenecek.

Şu anki projede (Atatürk barajı v.s) ve onlarla beraber komplike bir eko sistemle destekleyici mahiyette yeni yer altı barajları ile beraber diğer su kaynakları üzerinde de kanal çeşitliliği sağlanacak.

Sulu tarım noktasındaki potansiyeller değerlendirilerek, baraj ve su kanalları açısından ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar karşılanacak.

Ürün çeşitliliğini sağlama açısından GAP içerisindeki iller de yeni projeler hayata geçirilecek. Verimli tarım tespitleri yapılarak destekler sağlanacak ve ürün çeşitliliği artırılacak.

Sulu tarımı geliştirecek yeni ek projeler hayata geçirilecek. Sulama projelerinin bir an önce hayata geçirilmesi ile açık sistemle sulaması gerçekleştirilen bölgelerin kapalı sisteme geçirilmesi sağlanacak.

GAP Eylem planıyla, yeni ihtiyaçlar doğrultusunda yeni ek projeler geliştirilecek. Azalan su kaynaklarına yeni kaynaklar eklenecek.

GAP illerinde tarıma dayalı ihtisas OSB’lerin alanlarının artırılması, desteklenmesi sağlanacak. Mevcut OSB’lerin alt yapısının iyileştirilmesi ve tarım sanayi faaliyeti yürütecek kişiler teşvik edilecek. GAP illerinde yeni su kanalları ve yeni barajlar gıda sanayi ile desteklenecek.

EKK’nın ana katılımcıları, GAP illerinde alanları ile ilgili sunum yapacak, yeni projeleri anlatacak. Özellikle Tarım ve Enerji bakanları bu illerde projeleri tanıtacak. Tarım Urfa’da, enerji Diyarbakır’da masaya yatırılacak.