  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Garanti Bankası takipteki gecikmiş kredi alacaklarını varlık şirketine sattı
Takip Et

Garanti Bankası takipteki gecikmiş kredi alacaklarını varlık şirketine sattı

Garanti Bankası 1.69 milyar TL takipteki kredi alacaklarını Gelecek Varlık Yönetim ve Ortak Varlık Yönetim'e toplam 279.2 milyon TL bedele sattı. Banka satışı KAP’a bildirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Garanti Bankası takipteki gecikmiş kredi alacaklarını varlık şirketine sattı
Takip Et

Garanti Bankası takipteki krediler portföyünde yer alan toplam anapara ve akdi faiz bakiyesi 1.69 milyar TL olan tahsili gecikmiş alacakları olmak üzere üç ayrı portföy halinde, toplam 279.2 milyon TL bedele sattı. Satış KAP'a bildirildi. 

Takipteki krediler portföyünde yer alan toplam anapara ve akdi faiz bakiyesi 640.5 milyon TL olan tahsili gecikmiş alacakları faizleri ile birlikte, 138.2 milyon TL’ye Ortak Varlık Yönetim'e sattı.

Takipteki krediler portföyünde yer alan toplam anapara ve akdi faiz bakiyesi 531.6 milyon tl olan tahsili gecikmiş alacakları faizleri ile birlikte, 62 milyon TL’ye Gelecek Varlık Yönetim'e sattı.

Takipteki krediler portföyünde yer alan toplam anapara ve akdi faiz bakiyesi 510.4 milyon TL olan tahsili gecikmiş alacakları faizleri ile birlikte, 79 milyon TL'ye Gelecek Varlık Yönetim'e sattı. 

TEPAV: Siyasi gelişmeler, belirsizlikleri keskin biçimde artırdıTEPAV: Siyasi gelişmeler, belirsizlikleri keskin biçimde artırdıEkonomi
En ucuz krediler belli oldu: Konut, taşıt ve ihtiyaç kredisinde faiz oranları ne?En ucuz krediler belli oldu: Konut, taşıt ve ihtiyaç kredisinde faiz oranları ne?Ekonomi
Ekonomi
Simit fiyatlarına zam ertelendi! 4 şehirde yılbaşına kadar artış yapılmayacak
Simit fiyatlarına zam ertelendi! 4 şehirde yılbaşına kadar artış yapılmayacak
BRICS ülkelerinden yükselen gümrük vergilerine karşı ortak tepki
BRICS ülkelerinden yükselen gümrük vergilerine karşı ortak tepki
TEPAV: Siyasi gelişmeler, belirsizlikleri keskin biçimde artırdı
Siyasi gelişmeler, belirsizlikleri keskin biçimde artırdı
Ekonominin gündemi Ekonomi Masası'nda
Ekonominin gündemi Ekonomi Masası'nda
Hazine eylül ve ekimde sıkışık, kasımda nefes alacak
Hazine eylül ve ekimde sıkışık, kasımda nefes alacak
Fahiş emlak vergisine karşı yılbaşına kadar dava açılabilir
Fahiş emlak vergisine karşı yılbaşına kadar dava açılabilir