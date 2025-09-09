Garanti Bankası takipteki gecikmiş kredi alacaklarını varlık şirketine sattı

Garanti Bankası takipteki krediler portföyünde yer alan toplam anapara ve akdi faiz bakiyesi 1.69 milyar TL olan tahsili gecikmiş alacakları olmak üzere üç ayrı portföy halinde, toplam 279.2 milyon TL bedele sattı. Satış KAP'a bildirildi.

Takipteki krediler portföyünde yer alan toplam anapara ve akdi faiz bakiyesi 640.5 milyon TL olan tahsili gecikmiş alacakları faizleri ile birlikte, 138.2 milyon TL’ye Ortak Varlık Yönetim'e sattı.

Takipteki krediler portföyünde yer alan toplam anapara ve akdi faiz bakiyesi 531.6 milyon tl olan tahsili gecikmiş alacakları faizleri ile birlikte, 62 milyon TL’ye Gelecek Varlık Yönetim'e sattı.

Takipteki krediler portföyünde yer alan toplam anapara ve akdi faiz bakiyesi 510.4 milyon TL olan tahsili gecikmiş alacakları faizleri ile birlikte, 79 milyon TL'ye Gelecek Varlık Yönetim'e sattı.