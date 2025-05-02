Garanti Bankası'na ne oldu, çöktü mü? Yeni açıklama geldi: Sorun ne zaman düzelecek?

Garanti BBVA’nın mobil bankacılık hizmetinde sorun yaşanıyor. Sosyal medya platformlarında yapılan yorumlara göre, birçok müşteri uygulamaya bağlanamadığını ve işlemlerini tamamlayamadığını ifade ediyor.

"Özür dileriz, şu anda işleminizi gerçekleştiremiyoruz" hatası

Mobil uygulamaya erişim sağlamaya çalışan banka müşterileri; "Özür dileriz, şu anda işleminizi gerçekleştiremiyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz" mesajıyla karşılaştıklarını gösteren paylaşımlar yapıyor.

Şikayetlerin çoğu mobil bankacılıkla ilgili

Güncel bilgilere göre 2 Mayıs 2025 tarihinde Garanti BBVA müşterileri Downdetector üzerinde yoğun şekilde erişim sorunları bildirdi.

Şikayetlerin çoğu mobil bankacılık uygulamasına girişte yaşanan kesintiler ve internet şubesine erişim hatalarıyla ilgili.

Garanti BBVA'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Sistemlerimizde yaşanan kesinti teknik bir aksaklıktan kaynaklanmakta olup, herhangi bir siber saldırı ya da veri güvenliği riski barındırmamaktadır. Bankamız nezdindeki tüm varlıklarınız ve kişisel verileriniz yüksek güvenlik standartlarıyla korunmaya devam etmektedir. İşlemlerinizi kesintisiz şekilde gerçekleştirebilmeniz için tüm şubelerimizdeki ekip arkadaşlarımız hizmet vermeyi sürdürmektedir. Sorunun en kısa sürede tamamen çözüme kavuşması için ilgili birimlerimiz yoğun şekilde çalışmaktadır. Göstermiş olduğunuz anlayış için teşekkür ederiz."