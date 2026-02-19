Garanti Bankası'ndan 440 milyonluk satış

Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN) tarafından 19 Şubat 2026 tarihinde Kamuyu aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Tahsili gecikmiş alacak portföy satışı hakkında açıklama yapıldı.

Açıklamada bankanın takipteki krediler portföyünde yer alan;

24 Ocak 2026 tarihi itibarı ile toplam anapara ve akdi faiz bakiyesi 617.171.368,71 TL olan; kredi, kredi kartı, destek kredisi, çek hesabı, taksitli kredi, kredili mevduat hesabı alacakları ile bunlara bağlı masraf hesabı ve diğer alacak türündeki tahsili gecikmiş alacakları faizleri ile birlikte, 47.000.000,00-TL’ye Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.’ye,

25 Ocak 2026 tarihi itibarı ile toplam anapara ve akdi faiz bakiyesi 718.265.044,88 TL olan; kredi, kredi kartı, destek kredisi, çek hesabı, taksitli kredi, kredili mevduat hesabı alacakları ile bunlara bağlı masraf hesabı ve diğer alacak türündeki tahsili gecikmiş alacakları faizleri ile birlikte, 100.000.000,00-TL’ye Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.’ye,

26 Ocak 2026 tarihi itibarı ile toplam anapara ve akdi faiz bakiyesi 718.020.384,73 TL olan; kredi, kredi kartı, destek kredisi, çek hesabı, taksitli kredi, kredili mevduat hesabı alacakları ile bunlara bağlı masraf hesabı ve diğer alacak türündeki tahsili gecikmiş alacakları faizleri ile birlikte, 99.000.000,00-TL’ye Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.’ye,

27 Ocak 2026 tarihi itibarı ile toplam anapara ve akdi faiz bakiyesi 717.873.512,16 TL olan; kredi, kredi kartı, destek kredisi, çek hesabı, taksitli kredi, kredili mevduat hesabı alacakları ile bunlara bağlı masraf hesabı ve diğer alacak türündeki tahsili gecikmiş alacakları faizleri ile birlikte, 97.000.000,00-TL’ye Emir Varlık Yönetim A.Ş.’ye,

28 Ocak 2026 tarihi itibarı ile toplam anapara ve akdi faiz bakiyesi 718.230.775,06 TL olan; kredi, kredi kartı, destek kredisi, çek hesabı, taksitli kredi, kredili mevduat hesabı alacakları ile bunlara bağlı masraf hesabı ve diğer alacak türündeki tahsili gecikmiş alacakları faizleri ile birlikte, 97.000.000,00-TL’ye Birikim Varlık Yönetim A.Ş.’ye,

olmak üzere beş ayrı portföy halinde, toplam 440.000.000,00 TL bedele satıldığı belirtildi.