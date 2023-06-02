Garanti Bankası'ndan iki dilimli sendikasyon kredisi

Garanti Bankası 367 gün vadeli 199 milyon dolar ve 218.5 milyon Euro tutarında iki ayrı dilimden oluşan sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı.

Bankadan KAP'a yapılan açıklamada kredinin toplam maliyetinin dolar için SOFR+%4.25, euro için Euribor+%4.00 olarak gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca kredinin 13 ülkeden 26 finansal kurumun katılımıyla ve dış ticaretin finansmanı amacıyla kullanılacağı ifade edildi.