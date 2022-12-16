Garanti BBVA emekli promosyonu ne kadar oldu?

Yaz aylarından bu yana 2022'nin en çok konuşulan konularından biri emekli promosyonu oldu. Emekli promosyonu için adeta yarışan özel bankalar, yüksek emekli promosyonu ödemeleri ile emekli vatandaşları müşterisi yapmak için çabalarken, Garanti BBVA emekli promosyonu için aralık kampanyası düzenledi.

Emekli promosyonu konusunda kamu bankaları düşük promosyon ödemeleri yaparken, özel bankalar emekli promosyonu konusunda birbirleri ile yarışır hale gelmişti. Önceleri kamu bankalarının promosyon ödemesi 750 Türk lirası ile sınırlı kalırken, geçtiğimiz aylarda yapılan düzenlemenin ardından kamu bankaları emekli promosyonu tutarını 3 bin Türk lirası seviyesine çıkarmıştı.

Emekli müşteri portföyünü artırmak isteyen Garanti BBVA emekli promosyonu kampanyasını müşterilerine duyururken, emekli maaşını Garanti BBVA'ya taşıyan müşteriler 3 bin 600 Türk lirası ile 10 bin Türk lirası arasında promosyon alacaklar.

Garanti BBVA emekli promosyonu ne kadar?

Garanti BBVA emekli promosyonu kampanyasına göre; maaşı 3 bin 500 Türk lirasına kadar emeklilere 3 bin 600 Türk lirası, maaşı 7 bin 500 Türk lirası ile 10 bin Türk lirası arasında olan emeklilere 5 bin 400 Türk lirası, maaşı 10 bin Türk lirası ve üzerinde olan emeklilere ise 6 bin Türk lirası emekli promosyonu verilecek.

Emekli maaşını Garanti BBVA'ya taşımak isteyenler işlemlerini Garanti BBVA şubeleri, Garanti BBVA Mobil ve Garanti BBVA Müşteri İletişim Merkezi üzerinden gerçekleştirebilecekler.

Yeni emekli olacaklar nasıl promosyon alabilir?

Yeni emekli olacak vatandaşların ise Garanti BBVA emekli promosyonu kampanyasından için şu adımları izlemeleri gerekiyor:

SSK ya da Bağ-Kur’dan emekli olacakların SGK müdürlüklerine giderek veya e-Devlet üzerinden Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi’nde Garanti BBVA'yı seçmeleri gerekiyor.

Emekli Sandığı’ndan emekli olacakların ise çalıştıkları kuruma verecekleri emeklilik dilekçesinde Garanti BBVA’yı seçmeleri gerekiyor.