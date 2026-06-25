Garanti BBVA: Enflasyon düşecek, büyüme yavaşlayacak

Garanti BBVA Yatırım, "2026 İkinci Yarıya Girerken Finansal Piyasalar Stratejisi" raporunda, Türkiye ekonomisine ilişkin yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 30, büyüme beklentisini ise yüzde 3 olarak açıkladı.

Raporda, jeopolitik gelişmelerin yoğun şekilde takip edildiği bir yılın ilk yarısının geride kaldığı belirtildi. Mart ayından itibaren Körfez bölgesinde yaşanan gelişmelerin küresel büyümeyi aşağı yönlü etkilediği, enflasyon ve faizlerin yılbaşındaki beklentilerin üzerinde seyretmesine neden olduğu ifade edildi.

Haziran ayında açıklanan mutabakatın piyasalar tarafından olumlu karşılandığı ancak jeopolitik risklerin tamamen ortadan kalkmadığı kaydedildi. Önümüzdeki dönemde bölgeden gelecek haber akışının önemini koruduğu vurgulandı.

Enflasyonun yıl sonunda yüzde 30'a gerilemesi bekleniyor

Garanti BBVA Yatırım, dünya ekonomisinde olduğu gibi Türkiye ekonomisine yönelik tahminlerin de jeopolitik gelişmelerin etkisiyle revize edildiğini bildirdi.

Yılın ilk aylarında fiyat artışlarının güçlü seyretmesi ve petrol fiyatlarının son yılların en yüksek seviyesine çıkması, öncelikle enflasyon ve faiz beklentilerinin yukarı yönlü güncellenmesine neden oldu.

Eşel mobil sisteminin petrol fiyatlarının oluşturduğu etkiyi sınırlamasına rağmen yıllık enflasyon yükseldi. Raporda, yılın ikinci yarısında jeopolitik risklerin yeniden güçlenmeyeceği varsayımıyla, Mayıs 2026 itibarıyla yüzde 32,6 olan tüketici enflasyonunun yıl sonunda yüzde 30'a düşeceği tahmin edildi.

Bu beklenti, 2025 yıl sonuna kıyasla enflasyonda yaklaşık 1 puanlık düşüşe işaret etti.

Politika faizinin yüzde 37'de sabit kalacağı öngörüldü

Rapora göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, faiz artırımına gitmemesine rağmen ortalama fonlama maliyetini yükselterek ve makroihtiyati tedbirleri sıkılaştırarak gelişmelere tepki verdi.

Ortadoğu'da yaşanan gelişmeler sonucunda petrol fiyatlarının ve enflasyon beklentilerinin yükselmesiyle TCMB, mart ayı başından itibaren fonlamada 300 baz puanlık ilave sıkılaşmaya gitti.

Haftalık repo ihalelerine geçici olarak ara verilirken, piyasa fonlaması yüzde 40 seviyesindeki gecelik borç verme faiziyle sürdürüldü.

Garanti BBVA Yatırım, enflasyon görünümü üzerindeki risklerin zayıflamasının ardından ortalama fonlama maliyetinin eylül ayından itibaren politika faizi seviyesine gerilemesini bekliyor.

Raporda, politika faizinin yıl sonuna kadar yüzde 37'de sabit kalacağı öngörüldü. Bu tahmin, 2025 yıl sonuna göre politika faizinde yaklaşık 1 puanlık düşüş anlamına geliyor.

Cari açık tahmini 63 milyar dolar

Petrol fiyatlarının yılın ilk yarısında yüksek seyretmesinin Türkiye'nin enerji ithalatı maliyetini artırdığı belirtilen raporda, cari işlemler açığının 2026 yılında ilk tahminlerin üzerinde gerçekleşeceği öngörüldü.

Garanti BBVA Yatırım, 2026 yılı cari işlemler açığının 63 milyar dolar olmasını ve açığın gayrisafi yurt içi hasılaya oranının yüzde 3,5'e yükselmesini bekliyor.

Petrol fiyatlarındaki yüksek oynaklığın tahmin üzerinde her iki yönde de risk oluşturduğu belirtilirken, ihracat ve turizm gelirlerinde yaşanabilecek olumsuz gelişmelerin cari işlemler açığını genişletebileceği ifade edildi.

Son aylarda dış ticaret verilerindeki karışık eğilim ve turizm gelirleri açısından kritik olan yaz aylarına ilişkin net bir öngörünün bulunmamasının belirsizlik yarattığı kaydedildi.

Büyüme tahmini yüzde 4'ten yüzde 3'e indirildi

Garanti BBVA Yatırım, küresel ekonomik aktivitedeki zayıflama, belirsizlik ortamı ve yüksek faiz oranlarının Türkiye'nin büyümesine ilişkin aşağı yönlü riskleri belirginleştirdiğini bildirdi.

Kurum, yılbaşında yüzde 4 olarak açıkladığı 2026 yılı gayrisafi yurt içi hasıla büyüme tahminini 1 puanlık aşağı yönlü revizyonla yüzde 3'e indirdi.

Bu tahminin, Türkiye ekonomisinin 2025 yılında kaydettiği yüzde 3,6'lık büyümeye kıyasla daha sınırlı bir genişlemeye işaret ettiği belirtildi.

Rezervlerde önce 47 milyar dolarlık düşüş, ardından 30 milyar dolarlık giriş

Raporda, TCMB'nin sıkı para politikasını korumasıyla Türk lirasındaki reel değerlenme eğiliminin ve reel faiz avantajının devam ettiği ifade edildi.

Mart ayından sonra küresel riskler nedeniyle Türk lirası varlıklardan sıcak para çıkışı yaşandığı belirtildi.

Analitik bilanço verilerine göre, nisan ayı başında TCMB'nin swap hariç net döviz rezervlerinde 47 milyar dolarlık düşüş meydana geldi.

Sonraki dönemde yurt içinde uygulanan politikaların desteği, ateşkes umutlarının zaman içinde artması ve petrol fiyatlarının normalleşmesiyle rezervlere yeniden 30 milyar dolarlık giriş sağlandı.

Dolar/TL'de yıl sonu tahmini 52

Garanti BBVA Yatırım, Türk lirasının dolar karşısındaki değer kaybının mevcut durumda enflasyon oranının altında, TL faiz getirilerinin ise enflasyona kıyasla daha yüksek olduğunu belirtti.

Raporda, yıl sonu dolar/TL kuru tahmini 52, tüketici enflasyonu beklentisi yüzde 30 ve politika faizi tahmini yüzde 37 olarak açıklandı.

Bu tahminlerden hareketle Türk lirasının 2026 yılında dolar kuruna göre yüzde 6,9 reel değer kazanacağı hesaplandı. TCMB fonlama faizi beklentisine göre ise TL'de yüzde 5,4 reel faiz elde edileceği öngörüldü.

Raporda, hem reel değerlenme hem de reel faiz politikalarının devam etmesinin Türk lirasını ABD dolarına göre daha cazip tuttuğu belirtildi.