Garanti BBVA Genel Müdürü Akten: Kredi limitlerinin 2026'da yerinde kalmasını bekliyoruz

Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten Reuters'a verdiği söyleşide, kredi kısıtlamalarının gelecek yıl boyunca kalmasını beklediğini belirterek, "Enflasyonu aşağıya getirmekte ciddiysek, bu limitlerin aşağı gelmesini, daha doğrusu limitlerin kaldırılmasını beklemiyorum. Ufak tefek kolaylıklar sağlanabilir, rasyolar değiştirilebilir, limitler değiştirebilir. Bu da doğru bir şey" dedi.

Bankaların da çok kredi vererek enflasyon yaratabileceğine dikkat çeken Akten, "Bir bankacı olarak bunu söylemek de yanlış birşey belki ama limitlerin görece yavaş yavaş değiştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bir anda büyürseniz enflasyon problemini çözememiş oluyorsunuz. Bir sonraki sene aynı yere gelmiş oluyoruz" diye konuştu.

Sene başında %44'lerde olan enflasyonun %31-%31.5 düzeyinde yılı tamamlamasını beklediğini ifade eden Akten, "Bu anlamda bir başarı var. Kolay değil buralara çekmek. Ama önümüzdeki dönemde kalıcı olarak düşmeye devam etmesi lazım... Önümüzdeki dönem enflasyon %1.5 gibi aylık artışlarla giderse gelecek sene zaten iyi bir yere gelir... Gelecek sene sonunda %25 civarında, faizi de %32 olarak tahmin ediyoruz" diye konuştu.

Rasyolardan faizler yüksekte kalıyor

Politika faizindeki düşüşün kredi maliyetleri ya da mevduat faizlerine birebir yansımadığını ifade eden Akten, "Bankaların dört haftada bir uymaya çalıştığı, TL mevduat rasyosu diye bir rasyo var. Bu yüzden mevduat faizleri bugün politika faizinin üzerinde oluşuyor. Geçen haftaki faiz düşüşüne kadar olan son üç aydaki 650 paz puanlık düşüşün (maliyete yansıması anlamında) yüzde 60'ını gördük, daha hepsini görmedik" diye konuştu.

Bankacılık sektöründeki regülasyonların geçmişte olduğu kadar bankaları yormasa da, yine de bir stres yarattığını belirten Akten, "TCMB daha dinleyici, dikkatli; her dört haftada bir de mümkün olduğunca gerekiyorsa ayar yapmaktan da çekinmiyor. Bizleri de duyuyor, zaman zaman bütün bankalarla toplantı yapıyorlar... Her 4-8 haftada bir rasyoyu tutturma stresi oluyor mu? Evet oluyor. Ama onların ötesinde o kadar yorucu değil. Bir an önce enflasyonun aşağı gelmesi bizi daha mutlu eder" diye konuştu.

Akten kredi büyümesinin son 2-3 senedir enflasyonun altında kaldığını ancak bu regulasyonlara rağmen kredi büyümesinin bu sene enflasyonun üzerinde gerçekleşeceğini belirterek, "Çünkü limitlere tabi olmayan krediler var. Bireysel kredi kartı, konut, KMH gibi... Birkaç seneden sonra ilk kez kredi büyümesi enflasyonun üzerinde olacak, bu da üzerimizdeki bu seneki baskıyı biraz azalttı" dedi.

Akten bankacılık sektörü için dengelenme eğiliminin devam etmesini beklediklerini belirterek, TL kredi büyümesinin 2026'da da dengeli şekilde enflasyon üzerinde büyümesini öngördüklerini söyledi. Aktif kalitesinde risk takibinin devam edeceğini kaydeden Akten, "Ama daha fazla normalleşme olacak faiz aşağı geldiğinde. Net faiz marjı ve sermaye getirisi daha iyi olacaktır" dedi.