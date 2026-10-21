Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten: Faiz indirimi bekliyoruz, fonlardan ciddi çıkış yok

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CNBC-e'ye değerlendirmelerde bulunan Akten, faiz beklentilerinden enflasyona, döviz kurundan bankacılık sektörünün kârlılığına kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

TCMB'den 100 baz puanlık faiz indirimi beklentisi

Bütçe dönemine pozitif bir başlangıç yaptıklarını belirten Akten, TCMB'nin bu haftaki toplantısında politika faizini 100 baz puan düşürmesini beklediklerini ifade etti.

Akten, enflasyondaki gerilemenin devam etmesi durumunda aralık ayında 50 ila 100 baz puanlık yeni bir faiz indiriminin gündeme gelebileceğini kaydetti.

"Türk lirası cazibesini koruyor"

Döviz kurundaki değer kaybının bir miktar hızlandığına işaret eden Akten, buna rağmen kurdaki hareketin mevduat faizinin ve enflasyonun altında kaldığını belirtti.

Türk lirasının cazibesini koruduğunu ifade eden Akten, müşteri tercihlerinin de bu görünümü desteklediğini söyledi.

"Yatırım fonlarından ciddi çıkış yaşanmadı"

Yatırım fonlarında yaşanan gelişmelere de değinen Akten, Garanti BBVA bünyesindeki fonlardan ciddi bir çıkış gözlemlemediklerini bildirdi.

Fonlardan Türk lirası mevduata veya dövize doğru belirgin bir geçiş yaşanmadığını belirten Akten, bireysel müşterilerin davranışlarında da önemli bir değişiklik görmediklerini ifade etti. Akten, kredi kartı harcamalarında da söz konusu gelişmelerin etkisini gözlemlemediklerini dile getirdi.

Tüzel müşteriler tarafında ise vergisel düzenlemeler nedeniyle bir miktar çıkış yaşandığını aktaran Akten, bunun stopajın peşin ödenmesiyle bağlantılı olduğunu kaydetti.

"Bankacılık sektöründe kârlılık baskısı sürüyor"

Bankacılık sektöründe özkaynak kârlılığı üzerindeki baskının bu yıl da devam ettiğini belirten Akten, yüksek faiz ortamının sektör açısından tercih edilen bir tablo olmadığını söyledi.

Faizlerin gerilemesinden memnuniyet duyacaklarını ifade eden Akten, bekledikleri ölçüde bir faiz düşüşü yaşanmadığına dikkati çekti. Akten, bankacılık sektörünün enflasyon oranında getiri sağlayamadığını da vurguladı.

2027 için faiz ve enflasyon beklentisi

Çekirdek enflasyonda gerileme görüldüğünü belirten Akten, 2027 yılında mevduat ve politika faizlerinin daha iyi seviyelere geleceğini öngördüklerini ifade etti.

Bankaların sermayelerini enflasyon oranında artırabilecekleri bir ekonomik ortamın oluşmasını umut ettiklerini dile getiren Akten, faizlerdeki düşüşün ve enflasyondaki iyileşmenin sektör açısından önem taşıdığını kaydetti.